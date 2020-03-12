Конституционный суд проверит закон о митингах Самарской области
Конституционный суд (КС) проверит закон Самарской области о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. Как сообщается на сайте суда, он принял к рассмотрению жалобу трех жителей Самары – Натальи Барановой, Александра Круглова и Дамира Сталина, которые оспаривают статью о запрете на проведение публичных акций рядом с учебными заведениями, больницами, детсадами и храмами. Закон сформулирован таким образом, что получить согласие на проведение митинга или демонстрации в принципе невозможно, рассказала «Ведомостям» Баранова. Однако в прошлом году КС признал выходящим за пределы полномочий регионов действовавший в Республике Коми запрет на проведение массовых мероприятий рядом со зданиями органов госвласти и местного самоуправления. Вдохновленные этим решением заявители попытались добиться разрешения на проведение протестного митинга на площади Куйбышева в центре города. Но получили отказ, который местные суды признали законным. Ссылки на позицию КС не произвели на них никакого впечатления.
Заявители напоминают, что в соответствии с ранее сформулированной КС позицией отказ в проведении массового мероприятия не может оправдываться, как это произошло в их случае, формальными ссылками на соответствующий закон. И отказ должен содержать обоснование того, почему мероприятие вызовет реальную и неустранимую угрозу общественной безопасности. Они отмечают, что на площади Куйбышева регулярно проводятся массовые мероприятия с участием представителей городской администрации и областного правительства. А вот протестные акции в центре города не согласовывают, ссылаясь на то, что митингующие будут создавать помехи транспорту и гражданам. Получается, что положения оспоренного закона применяются администрацией не ко всем мероприятиям, а избирательно, подчеркивается в жалобе. Заявители считают запрет неконституционным, направленным на фактическое лишение их права на свободу мирных собраний. Баранова вспоминает, что в прошлом году фракция КПРФ в Самарской губернской думе, ссылаясь на решение КС по Коми, предложила исключить детсады, школы, больницы и храмы из списка мест, рядом с которыми запрещено проводить публичные акции. Но дума не поддержала инициативу.