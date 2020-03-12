Конституционный суд проверит закон о митингах Самарской области

Заявители напоминают, что в соответствии с ранее сформулированной КС позицией отказ в проведении массового мероприятия не может оправдываться, как это произошло в их случае, формальными ссылками на соответствующий закон. И отказ должен содержать обоснование того, почему мероприятие вызовет реальную и неустранимую угрозу общественной безопасности. Они отмечают, что на площади Куйбышева регулярно проводятся массовые мероприятия с участием представителей городской администрации и областного правительства. А вот протестные акции в центре города не согласовывают, ссылаясь на то, что митингующие будут создавать помехи транспорту и гражданам. Получается, что положения оспоренного закона применяются администрацией не ко всем мероприятиям, а избирательно, подчеркивается в жалобе. Заявители считают запрет неконституционным, направленным на фактическое лишение их права на свободу мирных собраний. Баранова вспоминает, что в прошлом году фракция КПРФ в Самарской губернской думе, ссылаясь на решение КС по Коми, предложила исключить детсады, школы, больницы и храмы из списка мест, рядом с которыми запрещено проводить публичные акции. Но дума не поддержала инициативу.