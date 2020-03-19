В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом
В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 199 человек (188 граждан России и 11 иностранцев). Летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением находятся более 22,000 человек.
Коронавирус обнаружен у людей в 23 регионах России. Больше всего новых инфицированнных в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще 13 регионах зарегистрировано по одному случаю заболевания. По данным оперативного штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией с распространением вируса.
Ранее сообщалось, что в московской больнице умерла пациентка с коронавирусом. Ей было 79 лет, она имела целый ряд хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки, по данным оперативного штаба, стал оторвавшийся тромб. Женщину госпитализировали 13 марта в частную клинику. Через два дня тест показал у нее коронавирусную инфекцию, и пациентку перевели в инфекционную больницу № 2, где она находилась в изолированном боксе. Это первый случай смерти заболевшего коронавирусом в России.
Всего в мире выявлено более 191 000 случаев заболевания коронавирусом, из них более 7800 закончились летальным исходом, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.