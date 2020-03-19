В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом

Коронавирус обнаружен у людей в 23 регионах России. Больше всего новых инфицированнных в Москве — 12 человек. В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще 13 регионах зарегистрировано по одному случаю заболевания. По данным оперативного штаба, все заболевшие в последние две недели посещали страны с неблагополучной ситуацией с распространением вируса.