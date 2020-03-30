Аналитики создали модель распространения коронавируса в России
Аналитики сообщества Open Data Science, используя данные сервиса путешествий «Туту.ру» о перемещениях пассажиров на самолетах, поездах и автобусах за апрель 2019 г., создали модель распространения коронавирусной инфекции по российским городам. В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
Уникальная модель, которая учитывает российскую особенность большого числа далеких городов и низкой плотности населения, опубликована с полностью открытым кодом – любой исследователь может самостоятельно ее запустить, модифицировать или доработать. Графическую модель распространения эпидемии можно посмотреть здесь.
Авторы модели выяснили, что во многих российских городах борьба с инфекцией продлится до сентября и дольше. Еще одним выводом стало то, что очень эффективно распространение болезни снижает совокупность самоизоляции жителей с ограничениями движения транспорта. Так, например, при сценарии, где сохраняется 100% трафика между городами и люди не стараются самоизолироваться, Москва набирает 10 000 одновременно инфицированных за 25 дней (отправной точкой считается 22 марта с условно 0 зараженных), а через 13 дней в городе будет уже больше 100 000 случаев заражения. Если же остается только 10% от трафика перевозок и люди внутри городов стараются самоизолироваться, то порог в 10 000 одновременно зараженных столица достигнет через 33 дня с начала прогнозирования, а в 100 000 инфицированных – на 51-й день.
Социальная изоляция позволяет снизить пик и растянуть заболевание на более длительный срок, тем самым не перегружая медицинскую систему, напоминают аналитики. В большинстве сценариев под основным ударом оказывается Москва, но если быстро ограничить перемещения граждан, то восточная часть страны пострадает меньше, заключили они.
Сильно централизованная транспортная система России, с одной стороны, негативно влияет на распространение вируса, но с другой – позволяет быстро пресечь распространение болезни, отмечают аналитики. Из-за высокой централизации транспортных потоков жители крупных городов подвергаются большей опасности и несут большую ответственность, что делает оправданными карантинные меры, недавно принятые в Москве, считают эксперты.
В Москве и Московской области с 30 марта действует особый режим всеобщей самоизоляции. Людям разрешается выходить из дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства, пойти на работу, выкинуть мусор, обратиться за медицинской помощью или выгулять животных. О введении подобных мер объявили в правительствах Мурманской и Вологодской областей, о намерении их ввести заявили в Башкирии и Курской области.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая. Большинство из них отмечено в Москве: за сутки число больных COVID-19 в столице выросло на 212 человек.
Open Data Science (ODS) – сообщество русскоговорящих экспертов по аналитическим данным из России и со всего мира, включающее более 43 000 участников. «Туту.ру» – российский сервис путешествий, продающий билеты на поезда, самолеты и автобусы, где также можно посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии.