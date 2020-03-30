Аналитики создали модель распространения коронавируса в России

Авторы модели выяснили, что во многих российских городах борьба с инфекцией продлится до сентября и дольше. Еще одним выводом стало то, что очень эффективно распространение болезни снижает совокупность самоизоляции жителей с ограничениями движения транспорта. Так, например, при сценарии, где сохраняется 100% трафика между городами и люди не стараются самоизолироваться, Москва набирает 10 000 одновременно инфицированных за 25 дней (отправной точкой считается 22 марта с условно 0 зараженных), а через 13 дней в городе будет уже больше 100 000 случаев заражения. Если же остается только 10% от трафика перевозок и люди внутри городов стараются самоизолироваться, то порог в 10 000 одновременно зараженных столица достигнет через 33 дня с начала прогнозирования, а в 100 000 инфицированных – на 51-й день.