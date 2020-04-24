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Государственные резервы ждут серьезные перемены

Пандемия доказала необходимость изменения их состава и объемов
Алексей Никольский
Донат Сорокин / ТАСС

Структура и объем государственных резервов будут пересмотрены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В интервью телеканалу «Россия 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко задалась вопросом, «почему наши резервы оказались абсолютно не готовы к такой ситуации».

«Значит, нужно пересмотреть наш резервный запас по линии МЧС и по линии Росрезерва», – заявила  Матвиенко. По ее словам, «мы не знаем, как поведет себя вирус в будущем году, сумеем ли мы сделать вакцину».

По словам источника, близкого к Минобороны, на складах МЧС и Росрезерва действительно не было необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) – запасов масок, перчаток, изолирующих медицинских костюмов, респираторов всех типов и других необходимых в нынешней ситуации материалов и оборудования, поскольку никто не готовился к эпидемии такого типа и масштаба, как нынешняя коронавирусная инфекция. В СССР за противодействие биологической опасности отвечали структуры Минобороны, которые были радикально сокращены в 1990-е – 2000-е гг., продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, запасов тех материалов, которые нужны сегодня в связи с эпидемией, не было и в СССР, поэтому советский опыт малоприменим в текущей ситуации. В России же производство масок всех типов не превышало до начала пандемии нескольких миллионов в год, притом что сейчас их требуется несколько миллионов в день, продолжает собеседник. По его мнению, планы по созданию запасов СИЗ и медицинского оборудования на будущее надо принять в ближайшее время, а если они уже приняты, надо начать их исполнять уже во время текущей пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных