Государственные резервы ждут серьезные перемены

По словам источника, близкого к Минобороны, на складах МЧС и Росрезерва действительно не было необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) – запасов масок, перчаток, изолирующих медицинских костюмов, респираторов всех типов и других необходимых в нынешней ситуации материалов и оборудования, поскольку никто не готовился к эпидемии такого типа и масштаба, как нынешняя коронавирусная инфекция. В СССР за противодействие биологической опасности отвечали структуры Минобороны, которые были радикально сокращены в 1990-е – 2000-е гг., продолжает собеседник «Ведомостей». По его словам, запасов тех материалов, которые нужны сегодня в связи с эпидемией, не было и в СССР, поэтому советский опыт малоприменим в текущей ситуации. В России же производство масок всех типов не превышало до начала пандемии нескольких миллионов в год, притом что сейчас их требуется несколько миллионов в день, продолжает собеседник. По его мнению, планы по созданию запасов СИЗ и медицинского оборудования на будущее надо принять в ближайшее время, а если они уже приняты, надо начать их исполнять уже во время текущей пандемии.