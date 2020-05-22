Московская область отменяет пропускной режим

В Москве и области с 15 апреля действовала единая пропускная система: в Москве действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области – московские. «Радости они [пропуска] никому не доставили, а результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария», – говорит Воробьев. При этом в регионе сохраняется необходимость носить маски в общественных местах, а в транспорте власти рекомендуют еще и перчатки. «Если вы видите рядом человека без маски – он, как минимум, неправильно себя ведет. Объяснение простое: из 100 больных ковидом 60–80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус», – говорит Воробьев. Губернатор обещает постепенно снижать цены на маски: «для пенсионеров будут льготные цены, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно». По его словам, в области 11 производителей средств индивидуальной защиты – это самое большое производство масок в стране (сейчас производится более 2,5 млн масок в день, к концу месяца планируется перешагнуть отметку в 3 млн штук в день).