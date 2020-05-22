Московская область отменяет пропускной режим

Московская область отменяет пропускной режимЖители региона смогут попасть в Москву, получив пропуска на mos.ru
С 23 мая электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье, сообщил в соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, уже выданные пропуска будут действовать по 26 мая включительно, а для новых поездок в Москву их нужно будет уже оформить на портале mos.ru. «В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», – объясняет Воробьев.
В Москве и области с 15 апреля действовала единая пропускная система: в Москве действовали пропуска, выданные в Подмосковье, а в области – московские. «Радости они [пропуска] никому не доставили, а результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария», – говорит Воробьев. При этом в регионе сохраняется необходимость носить маски в общественных местах, а в транспорте власти рекомендуют еще и перчатки. «Если вы видите рядом человека без маски – он, как минимум, неправильно себя ведет. Объяснение простое: из 100 больных ковидом 60–80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус», – говорит Воробьев. Губернатор обещает постепенно снижать цены на маски: «для пенсионеров будут льготные цены, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно». По его словам, в области 11 производителей средств индивидуальной защиты – это самое большое производство масок в стране (сейчас производится более 2,5 млн масок в день, к концу месяца планируется перешагнуть отметку в 3 млн штук в день).
В области уже запущены стройки, промышленные предприятия, работает почти все, кроме сферы услуг, говорит Воробьев. В несколько этапов будут открыты многофункциональные центры (МФЦ) – сначала для юридических лиц, потом для населения – в первую очередь услуги, где не обойтись без бумаги, и пока по предварительной записи. С 24 мая заработают торговля автомобилями, офисы продаж на стройках жилья.
Каждая организация в области по-прежнему имеет два списка сотрудников – тех, кто работает на местах, и тех, кто дистанционно. Сколько людей в той и другой категории – решает собственник или руководство. Для тех, кто в офисе, работодатель обязан обеспечить средства защиты, отметил представитель областного правительства.
Те, кому 65 лет и больше, должны пока оставаться дома. Та же мера касается и людей с хроническими заболеваниями. Угроза никуда не делась, нужно беречься, говорит Воробьев: «С одной стороны надо жить, работать, учиться, а с другой – не вернуться в это недавнее прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки». Всего в Московской области зафиксировано 31 807 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 312 человек. Выздоровели и выписались 4699 человек.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о смягчении режима самоизоляции. С 25 мая в столице будут открыты МФЦ, частично разрешат работу каршеринга. Но в городе сохранится пропускная система, а все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.