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Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. Главное

В День России президент наградил Геров труда и напомнил про поправки в Конституцию
Алена Якушова Светлана Бочарова
Президент Владимир Путин на церемонии поднятия флага в честь Дня России /Скриншот с трансляции «Россия 24»

В День России президент Владимир Путин вышел из режима самоизоляции и принял участие в первой церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в парке Победы. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». 

В своем выступлении президент выразил уверенность, что «абсолютное большинство» россиян поддержат предложенные им поправки в Конституцию на голосовании 1 июля. Путин упомянул общий исторический код и нравственные устои многонационального народа России, безусловное уважение к труженикам и защитникам Отечества, к истории, традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, незыблемость границ и почитание семьи. По его словам, эти основы определяют характер и судьбу российского народа и развитие страны в будущем. «И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал Путин.

Президент также отметил в своей речи, что современному миру пришлось переосмыслить важность работы медицинского персонала. «Все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах – врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием», — сказал президент, добавив, что очень многие медики достойны высоких наград.

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После поднятия флага президент наградил золотыми медалями Героя труда художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых, металлурга Магнитогорского завода Александра Моторина и президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. На мероприятии президент был без маски и перчаток, обнимался и обменивался рукопожатиями с гостями. Единственным из приглашенных в маске и перчатках был Леонид Рошаль. С ним президент поздоровался локтями.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился рассказать о процедуре подготовки участников награждения, отметив лишь, что «обычно идет протокольная подготовка мероприятия». Участники мероприятия проходят тестирование на коронавирус, добавил он. Ответить на вопрос, проходят ли участники карантин до встречи с президентом, Песков не смог: «Я не располагаю такой информацией».

Кремль в этом году не будет проводить традиционный прием в День России, также рассказал Песков. Откажется Путин и от посещения праздничного концерта на Красной площади, сообщил пресс-секретарь.

Церемония на Поклонной горе стала первой с конца марта большим мероприятием, которое Путин провел в очном режиме. Вне стен своего кабинета президент последний раз публично выступал 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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