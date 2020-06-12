Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. Главное

Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. ГлавноеВ День России президент наградил Геров труда и напомнил про поправки в Конституцию
В День России президент Владимир Путин вышел из режима самоизоляции и принял участие в первой церемонии поднятия российского флага на Поклонной горе в парке Победы. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
В своем выступлении президент выразил уверенность, что «абсолютное большинство» россиян поддержат предложенные им поправки в Конституцию на голосовании 1 июля. Путин упомянул общий исторический код и нравственные устои многонационального народа России, безусловное уважение к труженикам и защитникам Отечества, к истории, традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, незыблемость границ и почитание семьи. По его словам, эти основы определяют характер и судьбу российского народа и развитие страны в будущем. «И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал Путин.
Президент также отметил в своей речи, что современному миру пришлось переосмыслить важность работы медицинского персонала. «Все мы по-новому прочувствовали, открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах – врачей, медицинских сестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи. И преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием», — сказал президент, добавив, что очень многие медики достойны высоких наград.
После поднятия флага президент наградил золотыми медалями Героя труда художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, директора Улан-Удэнского авиационного завода Леонида Белых, металлурга Магнитогорского завода Александра Моторина и президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. На мероприятии президент был без маски и перчаток, обнимался и обменивался рукопожатиями с гостями. Единственным из приглашенных в маске и перчатках был Леонид Рошаль. С ним президент поздоровался локтями.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился рассказать о процедуре подготовки участников награждения, отметив лишь, что «обычно идет протокольная подготовка мероприятия». Участники мероприятия проходят тестирование на коронавирус, добавил он. Ответить на вопрос, проходят ли участники карантин до встречи с президентом, Песков не смог: «Я не располагаю такой информацией».
Кремль в этом году не будет проводить традиционный прием в День России, также рассказал Песков. Откажется Путин и от посещения праздничного концерта на Красной площади, сообщил пресс-секретарь.
Церемония на Поклонной горе стала первой с конца марта большим мероприятием, которое Путин провел в очном режиме. Вне стен своего кабинета президент последний раз публично выступал 9 мая.