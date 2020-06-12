Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. Главное

В своем выступлении президент выразил уверенность, что «абсолютное большинство» россиян поддержат предложенные им поправки в Конституцию на голосовании 1 июля. Путин упомянул общий исторический код и нравственные устои многонационального народа России, безусловное уважение к труженикам и защитникам Отечества, к истории, традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, незыблемость границ и почитание семьи. По его словам, эти основы определяют характер и судьбу российского народа и развитие страны в будущем. «И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал Путин.