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Путин возложил цветы к Вечному огню у Кремля

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Президент Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду Кремля. В отличие от прошлых лет, когда президент возлагал цветы вместе с другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями, в этот раз Путин был один.

9 мая 2020 г. Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса программа праздника сокращена — изменены программа Парада Победы на Красной площади (над Москвой пролетит только военная авиация) и формат «Бессмертного полка», отменены массовые мероприятия в парках и центре города. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что праздник отметят еще раз после отмены ограничений из-за коронавируса.

После возложения венка, Путин выступил с обращением к нации. Кроме того, президент планирует вечером принять участие в «Бессмертном полку» и спеть «День победы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных