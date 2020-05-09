Путин возложил цветы к Вечному огню у Кремля
Президент Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду Кремля. В отличие от прошлых лет, когда президент возлагал цветы вместе с другими высокопоставленными чиновниками и парламентариями, в этот раз Путин был один.
9 мая 2020 г. Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса программа праздника сокращена — изменены программа Парада Победы на Красной площади (над Москвой пролетит только военная авиация) и формат «Бессмертного полка», отменены массовые мероприятия в парках и центре города. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что праздник отметят еще раз после отмены ограничений из-за коронавируса.
После возложения венка, Путин выступил с обращением к нации. Кроме того, президент планирует вечером принять участие в «Бессмертном полку» и спеть «День победы».