Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф в 500 000 рублей

3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность. Прокопьева не признала вину. В своем последнем слове она указала, что на ее стороне – Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора – «ведомственные инструкции». Прокопьева также обратила внимание на то, что текст не вызывал резонанса вплоть до ее уголовного преследования. После заседания в минувшую пятницу в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Полиция задерживала участников пикетов и прибывших на место журналистов.