Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф в 500 000 рублей

Ее признали виновной в оправдании терроризма
Юрий Литвиненко Светлана Бочарова
facebook.com / svetlana.prokopyeva

Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове назначил ей штраф в размере 500 000 руб. Запрета на журналистскую деятельность, который ранее запрашивал прокурор, нет. Ноутбук Прокопьевой суд постановил изъять, а диктофон – вернуть, сообщает «Новая газета».

Прокопьева заявила, что будет обжаловать приговор. «Конечно, я рассчитывала на оправдание», – сказала она журналистам в зале суда (видео опубликовала «Новая газета»).

Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», текст выступления позднее был опубликован в виде колонки «Репрессии против государства» на сайте «Псковской ленты новостей». Колонка была опубликована в ноябре 2018 г., после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.

В Пскове вынесли приговор журналистке Светлане Прокопьевой. Фотографии

Суд признал ее виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 000 рублей

3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность. Прокопьева не признала вину. В своем последнем слове она указала, что на ее стороне – Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора – «ведомственные инструкции». Прокопьева также обратила внимание на то, что текст не вызывал резонанса вплоть до ее уголовного преследования. После заседания в минувшую пятницу в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Полиция задерживала участников пикетов и прибывших на место журналистов.

Ранее по теме: В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь вопрос соблюдения – несоблюдения соответствующих законов РФ, связанных с борьбой с терроризмом», – сказал представитель Кремля. Поскольку ситуация сама по себе ассоциирована с терроризмом, в деле Прокопьевой присутствуют «определенные правовые нюансы», учитывавшиеся судом.

Позиция прокуратуры, запросившей для Прокопьевой 6 лет заключения, не означает соответствующего запроса со стороны президента Владимира Путина, ответил Песков. Он назвал это самостоятельной позицией прокуратуры и добавил, что надзорный орган «руководствуется не распоряжениями президента, а законами». Комментировать сам приговор Прокопьевой Песков отказался, сославшись на то, что Кремль не комментирует и не будет комментировать судебные решения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных