Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф в 500 000 рублей

Суд назначил журналистке Светлане Прокопьевой штраф в 500 000 рублейЕе признали виновной в оправдании терроризма
Псковская журналистка Светлана Прокопьева признана виновной по делу об оправдании терроризма. Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове назначил ей штраф в размере 500 000 руб. Запрета на журналистскую деятельность, который ранее запрашивал прокурор, нет. Ноутбук Прокопьевой суд постановил изъять, а диктофон – вернуть, сообщает «Новая газета».
Прокопьева заявила, что будет обжаловать приговор. «Конечно, я рассчитывала на оправдание», – сказала она журналистам в зале суда (видео опубликовала «Новая газета»).
Дело об оправдании терроризма в отношении Прокопьевой было возбуждено после ее выступления на радио «Эхо Москвы в Пскове», текст выступления позднее был опубликован в виде колонки «Репрессии против государства» на сайте «Псковской ленты новостей». Колонка была опубликована в ноябре 2018 г., после взрыва на проходной Управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева рассуждала, что действия 17-летнего Михаила Жлобицкого, взорвавшего бомбу в здании Управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой.
3 июля прокурор запросил Прокопьевой шесть лет колонии, также гособвинение просило на четыре года запретить Прокопьевой ее профессиональную деятельность. Прокопьева не признала вину. В своем последнем слове она указала, что на ее стороне – Конституция и федеральный закон «О СМИ», а на стороне Роскомнадзора – «ведомственные инструкции». Прокопьева также обратила внимание на то, что текст не вызывал резонанса вплоть до ее уголовного преследования. После заседания в минувшую пятницу в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Полиция задерживала участников пикетов и прибывших на место журналистов.
Приговор журналистке Светлане Прокопьевой не значит, что журналистам не стоит пытаться разобраться в причинах терактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь вопрос соблюдения – несоблюдения соответствующих законов РФ, связанных с борьбой с терроризмом», – сказал представитель Кремля. Поскольку ситуация сама по себе ассоциирована с терроризмом, в деле Прокопьевой присутствуют «определенные правовые нюансы», учитывавшиеся судом.
Позиция прокуратуры, запросившей для Прокопьевой 6 лет заключения, не означает соответствующего запроса со стороны президента Владимира Путина, ответил Песков. Он назвал это самостоятельной позицией прокуратуры и добавил, что надзорный орган «руководствуется не распоряжениями президента, а законами». Комментировать сам приговор Прокопьевой Песков отказался, сославшись на то, что Кремль не комментирует и не будет комментировать судебные решения.