Число заразившихся коронавирусом в России превысило 745 000 человек

В Москве за сутки было выявлено 628 новых случаев заражения, общее число случаев выросло до 231 270. За сутки умерли 29 человек с коронавирусом, за все время наблюдения – 4234 человека. За сутки в городе от коронавируса излечились 1844 человека, это наибольшее значение показателя с 8 июля. Лечение от COVID-19 продолжают 59 226 жителей Москвы.