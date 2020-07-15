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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 745 000 человек

Прирост за сутки составил 6422 новых случая
Юрий Литвиненко
Cadu Rolim / Fotoarena via ZUMA Press / ТАСС

В России за прошедшие сутки зафиксировано 6422 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 746 369 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается третью неделю подряд. За сутки в стране умерли 156 больных COVID-19, всего с начала пандемии зафиксировано 11 770 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

За сутки от коронавируса вылечились 10 424 больных, этот показатель впервые с 24 июня превысил отметку в 10 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 4158, к 15 июля оно составляет 211 350 человек.

В Москве за сутки было выявлено 628 новых случаев заражения, общее число случаев выросло до 231 270. За сутки умерли 29 человек с коронавирусом, за все время наблюдения – 4234 человека. За сутки в городе от коронавируса излечились 1844 человека, это наибольшее значение показателя с 8 июля. Лечение от COVID-19 продолжают 59 226 жителей Москвы.

Помимо Москвы, наибольший суточный прирост был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+264 случая), Свердловской области (+263), Ханты-Мансийском автономном округе (+251), Алтайском крае (+246) и Нижегородской области (+229).

Коронавирус в мире к 15 июля обнаружен более чем у 13,3 млн человек, более 578 000 зараженных погибли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 6,2 млн случаев приходятся на три страны с наибольшим числом случаев – США (3,4 млн), Бразилию (1,9 млн) и Индию (более 936 000). Россия находится на четвертом месте в этом списке стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных