Число заразившихся коронавирусом в России превысило 745 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 745 000 человекПрирост за сутки составил 6422 новых случая
В России за прошедшие сутки зафиксировано 6422 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 746 369 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается третью неделю подряд. За сутки в стране умерли 156 больных COVID-19, всего с начала пандемии зафиксировано 11 770 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
За сутки от коронавируса вылечились 10 424 больных, этот показатель впервые с 24 июня превысил отметку в 10 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 4158, к 15 июля оно составляет 211 350 человек.
В Москве за сутки было выявлено 628 новых случаев заражения, общее число случаев выросло до 231 270. За сутки умерли 29 человек с коронавирусом, за все время наблюдения – 4234 человека. За сутки в городе от коронавируса излечились 1844 человека, это наибольшее значение показателя с 8 июля. Лечение от COVID-19 продолжают 59 226 жителей Москвы.
Помимо Москвы, наибольший суточный прирост был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+264 случая), Свердловской области (+263), Ханты-Мансийском автономном округе (+251), Алтайском крае (+246) и Нижегородской области (+229).
Коронавирус в мире к 15 июля обнаружен более чем у 13,3 млн человек, более 578 000 зараженных погибли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 6,2 млн случаев приходятся на три страны с наибольшим числом случаев – США (3,4 млн), Бразилию (1,9 млн) и Индию (более 936 000). Россия находится на четвертом месте в этом списке стран.