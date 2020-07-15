Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России

Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в РоссииИммунитет к коронавирусу есть у 26% обследованных россиян
Премьер Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, обстановка с распространением инфекции улучшается, но «расслабляться нельзя».
«За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный – он не превышает 1%», ‒ сказал премьер на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. При этом глава правительства призвал продолжать и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь, в том числе и в регионах, пишут «РИА Новости».
Массовое тестирование россиян власти планируют продолжить и после прохождения пика заболеваемости, отметил Мишустин. Правительство продлит до 1 мая 2021 г. срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медучреждениям, сообщил Мишустин. Такое постановление правительства, по его словам, подписано. Диагностика на коронавирус должна быть доступна везде и всем, заявил премьер.
В свою очередь участвовавшая в совещании главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у около 26% обследованных россиян есть иммунитет к коронавирусу. По ее данным, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до шести лет ‒ до 42% из числа обследованных, у детей от семи до 13 лет ‒ до 38%. При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения самые низкие. «Очевидно, что максимальная цифра у нас по крупным городам ниже цифры по сельской местности ‒ это обусловлено особенностью процесса», ‒ объяснила она.
Летальность от коронавируса в России за пять месяцев составила 2,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Это, по ее словам, «значительно ниже, чем показатели в других странах». Голикова обратила внимание, что показатель смертности «такой же, как и за аналогичный период прошлого года. "Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", ‒ уточнила она.
Самый низкий показатель смертности от COVID-19, по информации Голиковой, сегодня зарегистрирован в Тамбовской и Свердловской областях, Татарстане, Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, Тыве. Есть регионы, в которых нет зарегистрированных случаев смерти от коронавируса. Это Курганская область, Республика Алтай, Сахалинская область и Ненецкий автономный округ.
В начале мая главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней). В России с конца июня ежедневный прирост заболевших коронавирусом, по данным оперштаба, составляет менее 7000 человек. По состоянию на 15 июля число заразившихся COVID-19 в России превышает 745 000 человек.