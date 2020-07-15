Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России

В свою очередь участвовавшая в совещании главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у около 26% обследованных россиян есть иммунитет к коронавирусу. По ее данным, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до шести лет ‒ до 42% из числа обследованных, у детей от семи до 13 лет ‒ до 38%. При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения самые низкие. «Очевидно, что максимальная цифра у нас по крупным городам ниже цифры по сельской местности ‒ это обусловлено особенностью процесса», ‒ объяснила она.