Коронавирус в России обнаружили еще у 6234 человек

Коронавирус в мире обнаружен у более чем 14,1 млн человек, свидетельствуют сводные данные университета Джонса Хопкинса. Более 3,6 млн из них приходится на США, более 2 млн — на Бразилию, следом идет Индия с более чем 1 млн подтвержденных случаев. Всего в мире умерло более 602 000 больных COVID-19, 7,8 млн человек вылечились.