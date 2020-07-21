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В России выявили 5842 новых случая коронавируса

Общее число заболевших в стране составляет 783 328
Артем Гирш
Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за сутки выявили 5842 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. У 24,2% из них не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в стране составляет 783 328 в 81 регионе. Умерли за день 153 пациента. Всего за весь период распространения вируса в стране скончались 12 580 заболевших.

За сутки полностью выздоровели 8782 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 562 384 человека. Продолжают лечение 208 364 больных.

В Москве зарегистрировали 602 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 725. За сутки выздоровели 853 больных, лечение продолжают 58 623 человека. Накануне в городе умерли 17 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4331 пациент. Выздоровел 171 771.

Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (+228), в Свердловской (+227) и Нижегородской областях (+196), в Санкт-Петербурге (+189), Алтайском крае (+185), Иркутской области (+181), в Ямало-Ненецком автономном округе (+178), в Мурманской (+172), а также Московской областях (+149).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (234 725), Московская область (62 045) и Санкт-Петербург (29 730). Следом идут Нижегородская (22 010) и Свердловская области (18 250), Ханты-Мансийский автономный округ (14 442), Иркутская область (11 806), Ростовская область (11 657), Красноярский край (11 655) и Воронежская область (10 258). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.

В мире число заболевших COVID-19, по данным на 21 июля, превысило 14,7 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 3,8 млн из них приходится на США, более 2,1 млн – на Бразилию, 1,1 млн ‒ в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 609 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 80 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных