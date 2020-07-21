В России выявили 5842 новых случая коронавируса

В России выявили 5842 новых случая коронавирусаОбщее число заболевших в стране составляет 783 328
В России за сутки выявили 5842 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. У 24,2% из них не было клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в стране составляет 783 328 в 81 регионе. Умерли за день 153 пациента. Всего за весь период распространения вируса в стране скончались 12 580 заболевших.
За сутки полностью выздоровели 8782 пациента с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 562 384 человека. Продолжают лечение 208 364 больных.
В Москве зарегистрировали 602 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 234 725. За сутки выздоровели 853 больных, лечение продолжают 58 623 человека. Накануне в городе умерли 17 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4331 пациент. Выздоровел 171 771.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе (+228), в Свердловской (+227) и Нижегородской областях (+196), в Санкт-Петербурге (+189), Алтайском крае (+185), Иркутской области (+181), в Ямало-Ненецком автономном округе (+178), в Мурманской (+172), а также Московской областях (+149).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (234 725), Московская область (62 045) и Санкт-Петербург (29 730). Следом идут Нижегородская (22 010) и Свердловская области (18 250), Ханты-Мансийский автономный округ (14 442), Иркутская область (11 806), Ростовская область (11 657), Красноярский край (11 655) и Воронежская область (10 258). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
В мире число заболевших COVID-19, по данным на 21 июля, превысило 14,7 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 3,8 млн из них приходится на США, более 2,1 млн – на Бразилию, 1,1 млн ‒ в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 609 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 80 000 – в Бразилии.