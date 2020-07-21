В России выявили 5842 новых случая коронавируса

В мире число заболевших COVID-19, по данным на 21 июля, превысило 14,7 млн, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 3,8 млн из них приходится на США, более 2,1 млн – на Бразилию, 1,1 млн ‒ в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 609 000 человек, более 140 000 из них – в США и около 80 000 – в Бразилии.