В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Агентство «Униан» со ссылкой на полицию пишет, что захвативший автобус имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра. В 9.25 по местному времени он позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Известно, что с захватчиком смогла связаться по телефону жена.