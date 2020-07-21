В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобусаПолиция сообщает, что у преступника есть взрывчатка, в автобусе могут быть до 20 человек
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook. По данным правоохранительных органов, у преступника есть оружие и взрывчатка. В салоне автобуса могут находиться около 20 заложников. В Волынской области введен оперативный план «Заложник». Центр города перекрыт.
Руководитель областного управления полиции Юрий Крошко сообщил, что к операции привлечен антитеррористический центр СБУ. По его словам, находящийся в автобусе мужчина ведет стрельбу. В автобусе разбиты стекла, пишет портал «Громадське».
Агентство «Униан» со ссылкой на полицию пишет, что захвативший автобус имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра. В 9.25 по местному времени он позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Известно, что с захватчиком смогла связаться по телефону жена.
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В центре Луцка захватили автобус с заложниками Предварительно, в автобусе находится мужчина со взрывчаткой. Автобус пока стоит в центре города, внутри пассажиры, их не выпускают. Шторы у автобуса закрыты, окна разбиты. С собой у мужчины есть оружие. Террорист говорит, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Также говорят о заминированных объектах в городе. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг. На месте и спецназовцы. Говорят, что это не учения. Иногда слышны выстрелы. Какие требования у мужчины со взрывчаткой - неизвестно. В полиции заявили, что свои требования мужчина озвучил в Twitter, мониторят его страницу. Он вроде как пытается бороться против системы. Какой именно - непонятно. #луцк #луцьк #взрывчатка # террорист
Для координации действий на место срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков. Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем, отмечает «Униан».
Информации о пострадавших пока не поступало. Издание «Общественное» сообщает, что мужчина выдвинул правоохранителям свои условия, с ним ведутся переговоры. По данным издания, на своей странице в Twitter злоумышленник постоянно пишет о «недовольстве системой в Украине».