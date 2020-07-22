В России зарегистрировали 5862 новых случая заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 5862 новых случая заражения коронавирусомУмерли за сутки 165 пациентов
В России за сутки выявили 5862 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 789 190. Умерли за день 165 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 12 745.
За сутки полностью выздоровели 9 669 пациентов с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 572 053 человека. Продолжают лечение 204 392 больных.
В Москве зарегистрировали 638 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 235 363. За сутки выздоровели 1 168 больных, лечение продолжает 58 074 человек. Накануне в городе умерли 19 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4350 пациентов.
Кроме Москвы больше всего новых случаев отмечено в Свердловской области (+234), в Ханты-Мансийском автономном округе (+221), в Нижегородской области (+217), в Петербурге (+186), в Мурманской области (+183), в Алтайском крае (+183), в Ямало-Ненецком автономном округе (+175), в Иркутской области (+170) и в Челябинске (+132).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (235 363), Московская область (62 173) и Санкт-Петербург (29 916). Следом идут Нижегородская (22 227) и Свердловская области (18 484), Ханты-Мансийский автономный округ (14 663), Иркутская область (11 976), Красноярский край (11 790), Ростовская (11778) и Воронежская области (10 347), а также Челябинская область (10 078). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 22 июля, превысило 14,9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,9 млн из них приходится на США, более 2,1 млн – на Бразилию, 1,1 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 616 000 человек, более 142 000 из них – в США и около 81 000 – в Бразилии.