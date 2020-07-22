В России зарегистрировали 5862 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 22 июля, превысило 14,9 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 3,9 млн из них приходится на США, более 2,1 млн – на Бразилию, 1,1 млн в Индии. Россия занимает четвертое место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 616 000 человек, более 142 000 из них – в США и около 81 000 – в Бразилии.