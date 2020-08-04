В России зарегистрировали 5159 случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 5159 случаев заражения коронавирусомУмерли за сутки 144 пациента
В России за сутки обнаружили 5159 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 861 423. Умерли за день 144 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 351.
Вчера, 3 августа, оперштаб сообщил о 5394 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровели 7878 человек, за весь период пандемии в России – 661 471 человек. Продолжают лечение 185 601.
В Москве зарегистрировали 693 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 244 097. За сутки выздоровели 1456 человек, лечение продолжают 55 947 человек. Накануне в городе умерли 12 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4510 человек.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+182), Ханты-Мансийском автономном округе (+177), Московской области (+161), Санкт-Петербурге (+158), Иркутской области (+137), в Красноярском крае (+119), в Мурманской и Ростовской областях (+129 в каждом), в Краснодарском крае (+119) и в Нижегородской области (+109).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (244 097), Московская область (64 076) и Санкт-Петербург (32 103).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 4 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,2 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,7 млн) и Бразилия (более 2,7 млн). Всего в мире умерли более 693 000 больных COVID-19.