Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей

О том, что детям пока рано давать вакцину от COVID-19, знает и директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания препарата на неполовозрелых животных, а затем уже принимается решение о применении его на детях. «Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», – пояснил Тарасов (цитата по «РИА Новости»).