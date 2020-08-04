Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей
Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса, она станет доступной для них только после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, разрешение на исследование вакцины на детях ученые смогут получить только после окончания третьей фазы испытаний.
О том, что детям пока рано давать вакцину от COVID-19, знает и директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания препарата на неполовозрелых животных, а затем уже принимается решение о применении его на детях. «Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», – пояснил Тарасов (цитата по «РИА Новости»).
В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром имени Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Производство вакцин от центров, по словам вице-премьера, может начаться осенью этого года. Испытания вакцины от центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».