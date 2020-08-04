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Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей

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Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса, она станет доступной для них только после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, разрешение на исследование вакцины на детях ученые смогут получить только после окончания третьей фазы испытаний.

О том, что детям пока рано давать вакцину от COVID-19, знает и директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания препарата на неполовозрелых животных, а затем уже принимается решение о применении его на детях. «Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание», – пояснил Тарасов (цитата по «РИА Новости»).

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана центром имени Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Производство вакцин от центров, по словам вице-премьера, может начаться осенью этого года. Испытания вакцины от центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».

Ранее по теме: Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных