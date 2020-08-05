В России за сутки выявили 5204 больных коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,5 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,7 млн) и Бразилия (более 2,8 млн). Всего в мире умерли более 700 000 больных COVID-19.