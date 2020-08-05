В России за сутки выявили 5204 больных коронавирусом

В России за сутки выявили 5204 больных коронавирусомОбщее число заболевших составляет более 866 000, умерли за сутки 139 пациентов
В России за сутки выявили 5204 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 866 627. Умерли за день 139 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 490.
Вчера, 4 августа, оперштаб сообщил о 5159 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровели 7555 человек, за весь период пандемии в России – 669 026. Продолжают лечение 183 111.
В Москве зарегистрировали 687 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 244 784. За сутки выздоровели 1329 человек, лечение продолжают 55 294 человек. Накануне в городе умерли 11 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4521 человек.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+181), Ханты-Мансийском автономном округе (+169), Московской области (+162), Санкт-Петербурге (+156), Иркутской области (+135), в Ростовской области (+129), в Красноярском крае (+127), в Мурманской области (+126) и в Ставропольском крае (+121).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (244 097), Московская область (64 238) и Санкт-Петербург (32 259).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,5 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,7 млн) и Бразилия (более 2,8 млн). Всего в мире умерли более 700 000 больных COVID-19.