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В России за сутки выявили 5204 больных коронавирусом

Общее число заболевших составляет более 866 000, умерли за сутки 139 пациентов
Артем Гирш
Denis Grishkin / AP

В России за сутки выявили 5204 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране составляет 866 627. Умерли за день 139 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 490.

Вчера, 4 августа, оперштаб сообщил о 5159 новых заболевших.

За прошедшие сутки выздоровели 7555 человек, за весь период пандемии в России – 669 026. Продолжают лечение 183 111.

В Москве зарегистрировали 687 новых случаев болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 244 784. За сутки выздоровели 1329 человек, лечение продолжают 55 294 человек. Накануне в городе умерли 11 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 4521 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+181), Ханты-Мансийском автономном округе (+169), Московской области (+162), Санкт-Петербурге (+156), Иркутской области (+135), в Ростовской области (+129), в Красноярском крае (+127), в Мурманской области (+126) и в Ставропольском крае (+121).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (244 097), Московская область (64 238) и Санкт-Петербург (32 259).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 5 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,5 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,7 млн) и Бразилия (более 2,8 млн). Всего в мире умерли более 700 000 больных COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных