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Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации

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Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным ведомства, все они хорошо себя чувствуют.

«Никаких осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не было», ‒ говорится в сообщении. Вакцинацию прошли три человека, еще одного вакцинируют 5 августа.

Ранее гендиректор центра Ринат Максютов заявил о планах «Вектора» начать производить вакцину от коронавируса в ноябре. По словам заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова, массовое производство может начаться в конце 2020 ‒ начале 2021 г.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана Центром им. Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Производство вакцин от центров, по словам вице-премьера, может начаться осенью этого года. Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».

Ранее по теме: «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных