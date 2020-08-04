Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации
Роспотребнадзор сообщил о состоянии добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным ведомства, все они хорошо себя чувствуют.
«Никаких осложнений после введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" не было», ‒ говорится в сообщении. Вакцинацию прошли три человека, еще одного вакцинируют 5 августа.
Ранее гендиректор центра Ринат Максютов заявил о планах «Вектора» начать производить вакцину от коронавируса в ноябре. По словам заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова, массовое производство может начаться в конце 2020 ‒ начале 2021 г.
В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана Центром им. Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Производство вакцин от центров, по словам вице-премьера, может начаться осенью этого года. Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».