Роспотребнадзор рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова назвала две самые перспективные вакцины от COVID-19 в России. Первая разработана Центром им. Гамалеи и Минобороны, вторая – научным центром «Вектор». Производство вакцин от центров, по словам вице-премьера, может начаться осенью этого года. Испытания вакцины от Центра Гамалеи проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале им. Бурденко. По их итогам у испытуемых выработался иммунитет, побочных эффектов не было, сообщали в Минобороны. 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах получил «Вектор».