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«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

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Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре, заявил в эфире «России 1» генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года ‒ началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», ‒ сказал он.

Ранее заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов называл примерные сроки начала массового производства вакцины. По его словам, оно может начаться в конце 2020 ‒ начале 2021 г.

Ранее по теме: Голикова назвала сроки начала производства вакцин от коронавируса

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что вакцину от «Вектора» зарегистрируют в сентябре, а первую партию планируется произвести в октябре.

Вакцину также разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступна в октябре.

По данным оперативного штаба, 2 августа общее число случаев коронавируса в России достигло более 850 000. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 14 128, выздоровели более 650 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных