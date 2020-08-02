«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре
Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре, заявил в эфире «России 1» генеральный директор центра Ринат Максютов.
«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года ‒ началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», ‒ сказал он.
Ранее заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов называл примерные сроки начала массового производства вакцины. По его словам, оно может начаться в конце 2020 ‒ начале 2021 г.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что вакцину от «Вектора» зарегистрируют в сентябре, а первую партию планируется произвести в октябре.
Вакцину также разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцину сперва получат медики и учителя. Для всех россиян она станет доступна в октябре.
По данным оперативного штаба, 2 августа общее число случаев коронавируса в России достигло более 850 000. С начала пандемии число летальных исходов выросло до 14 128, выздоровели более 650 000 человек.