«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года ‒ началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере людей из групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», ‒ сказал он.