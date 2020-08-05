В Страсбургский суд пожаловалась мать несовершеннолетнего участника акции летом 2019 года в Москве

В Страсбургский суд пожаловалась мать несовершеннолетнего участника акции летом 2019 года в МосквеУже коммуницированы жалобы 130 участников этих протестов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал 130 жалоб от россиян, которые были задержаны в ходе акций протеста летом 2019 г.
Об этом «Ведомостям» сообщила юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова. Она уточнила, что всего в ЕСПЧ было подано уже более 530 жалоб.
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области