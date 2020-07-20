Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям суда в Страсбурге в 2019 году

Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев не считает число жалоб, поданных в ЕСПЧ, очень большим: «Не сказал бы, что это что-то из ряда вон выходящее. Точно так же обстоят дела и с выплатами. Ведь суд присуждает выплаты в евро, соответственно, потом это пересчитывается в рубли по текущему курсу, поэтому размеры выплат не настолько сильно возросли по сравнению с предыдущими годами. Вопрос тут прежде всего в курсовой разнице. А что такое миллиард рублей в масштабах нашего бюджета – копейки». Берестнев добавил, что ЕСПЧ присуждает компенсации не «астрономические» и не «запредельные». При этом они в целом ряде категорий ощутимо выше, чем присуждают российские суды. С его точки зрения, более высокий размер компенсаций от ЕСПЧ и мотивирует россиян обращаться в этот суд.