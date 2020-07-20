Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям суда в Страсбурге в 2019 году

Россия выплатила 1,1 млрд рублей по решениям суда в Страсбурге в 2019 годуЭто не является рекордом, считают эксперты
Минюст России, исполняя решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), выплатил в 2019 г. более 1,1 млрд руб. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты, опубликованном 20 июля на ее сайте. На исполнение 1240 решений ЕСПЧ ушло «66,8% утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.».
В пресс-службе Минюста считают, что ситуация не столь плоха. По числу жалоб на 10 000 человек населения Россия не входит в число лидеров. Первыми по этому параметру все еще являются Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина. Хуже, чем в России, по этому критерию обстоят дела также в Лихтенштейне, Молдавии и Румынии. В министерстве подчеркивают, что не меняется и процент отклоненных ЕСПЧ жалоб – больше 90%.
Согласно последнему статистическому отчету ЕСПЧ, всего на конец 2019 г. на рассмотрении в суде находилось более 15 000 обращений от российских граждан. Это рекордное число за последние семь лет. По этому абсолютному показателю Россия является лидером. В первую тройку также вошли Турция (9250 жалоб) и Украина (8850). Рекордное число жалоб в абсолютном масштабе для России было зафиксировано в 2010 г. Тогда на рассмотрении суда находилось более 40 000 жалоб, или 28,9% от всех обращений.
Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев не считает число жалоб, поданных в ЕСПЧ, очень большим: «Не сказал бы, что это что-то из ряда вон выходящее. Точно так же обстоят дела и с выплатами. Ведь суд присуждает выплаты в евро, соответственно, потом это пересчитывается в рубли по текущему курсу, поэтому размеры выплат не настолько сильно возросли по сравнению с предыдущими годами. Вопрос тут прежде всего в курсовой разнице. А что такое миллиард рублей в масштабах нашего бюджета – копейки». Берестнев добавил, что ЕСПЧ присуждает компенсации не «астрономические» и не «запредельные». При этом они в целом ряде категорий ощутимо выше, чем присуждают российские суды. С его точки зрения, более высокий размер компенсаций от ЕСПЧ и мотивирует россиян обращаться в этот суд.
Адвокат и юрист «Мемориала» Марина Силкина связывает такое большое число жалоб и, соответственно, компенсаций с тем, что ЕСПЧ стал более доступным для людей: «Гораздо больше информации о нем, поэтому люди чаще обращаются. Есть стандартные нарушения, которые являются системной проблемой и которые не решаются. Например, то, в каких условиях люди содержатся в местах заключения, исполнение судебных решений». Большая часть жалоб ‒ абсолютно стандартные, поэтому их писать легко, чем и пользуются люди. «По сути, эти большие выплаты – налог на безнаказанность», – резюмирует Силкина.