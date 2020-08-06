В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 5267 случаев коронавирусаОбщее число заболевших превысило 871 000
В России за сутки выявили 5267 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 871 894. Умерли за день 116 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 606.
Вчера, 5 августа, оперштаб сообщил о 5204 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровел 7331 человек, за весь период пандемии в России выздоровели 676 357 пациентов. Продолжает лечение 180 931.
В Москве зарегистрировали 684 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 245 468. За сутки выздоровел 1254 человека, лечение продолжают 54 711 человек. Накануне в городе умерли 13 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4534 человека.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+183), Ханты-Мансийском автономном округе (+160), в Московской области и Петербурге (+159 в каждом городе), в Ростовской области (+130), в Красноярском крае (+129), в Иркутской области (+128), в Краснодарском крае (+125) и в Мурманской области (+122).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (244 784), Московская область (64 397) и Санкт-Петербург (32 418).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 6 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 18,8 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,8 млн) и Бразилия (более 2,8 млн). Всего в мире умерли более 700 000 больных COVID-19.