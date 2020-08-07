В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 19,1 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,8 млн) и Бразилия (более 2,9 млн). Всего в мире умерли более 715 000 больных COVID-19.