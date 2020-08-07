Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусом

Умерли за день 119 пациентов
Артем Гирш
ТАСС

В России за сутки выявили 5 241 нового заболевшего коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 877 135. Умерли за день 119 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 725.

Вчера, 6 августа, оперштаб сообщил о 5267 новых заболевших.

За прошедшие сутки выздоровели 7 235 человек, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 683 592 пациентов. Продолжает лечение 178 818.

В Москве зарегистрировали 686 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 246 154. За сутки выздоровел 1 353 человека, лечение продолжают 54 032 человека. Накануне в городе умерли 12 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 546 больных.

Ранее по теме: Правительство выделит 14 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+180), в Московской (+158), в Петербурге (+157), в Ханты-Мансийском автономном округе (+143), в Иркутской (+130) и Ростовской областях (+128), в Красноярском крае (+126), в Мурманской области (+119), а также в Краснодарском крае (+115).

В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (246 154), Московская область (64 555) и Санкт-Петербург (32 575).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 19,1 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,8 млн) и Бразилия (более 2,9 млн). Всего в мире умерли более 715 000 больных COVID-19.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных