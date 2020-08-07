В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусом

В России за сутки выявлено более 5200 больных коронавирусомУмерли за день 119 пациентов
В России за сутки выявили 5 241 нового заболевшего коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 877 135. Умерли за день 119 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 14 725.
Вчера, 6 августа, оперштаб сообщил о 5267 новых заболевших.
За прошедшие сутки выздоровели 7 235 человек, за весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 683 592 пациентов. Продолжает лечение 178 818.
В Москве зарегистрировали 686 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 246 154. За сутки выздоровел 1 353 человека, лечение продолжают 54 032 человека. Накануне в городе умерли 12 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончались 4 546 больных.
Наибольшее число выявленных случаев за сутки, помимо Москвы, – в Свердловской области (+180), в Московской (+158), в Петербурге (+157), в Ханты-Мансийском автономном округе (+143), в Иркутской (+130) и Ростовской областях (+128), в Красноярском крае (+126), в Мурманской области (+119), а также в Краснодарском крае (+115).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (246 154), Московская область (64 555) и Санкт-Петербург (32 575).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 августа, коронавирус в мире обнаружен у более 19,1 млн человек. Первые места по общему числу случаев продолжают занимать США (более 4,8 млн) и Бразилия (более 2,9 млн). Всего в мире умерли более 715 000 больных COVID-19.