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В России за сутки выявили 5504 новых случая коронавируса

Умерли за день 102 пациента, продолжают лечение более 165 000 человек
Дарья Савенкова
AP

В России за сутки выявили 5504 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек.

10 сентября оперативный штаб сообщал о 5363 новых случаях COVID-19.

В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев заражения коронавирусом. 1256 пациентов выздоровели, 9 — погибли. В топ-5 регионов по приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — +216, Московская область — +175, Нижегородская область — +161, Ростовская область — +158.

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Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 269 777, Московской области — 70 008 и Санкт-Петербурге — 38 867.

По данным университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 28,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 910 тыс. человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — 6,4 млн случаев, Индии — 4,6 млн, Бразилии — 4,2 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных