В России за сутки выявили 5504 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 5504 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек.