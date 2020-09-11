В России за сутки выявили 5504 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 5504 новых случая коронавирусаУмерли за день 102 пациента, продолжают лечение более 165 000 человек
В России за сутки выявили 5504 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 051 874. Умерли за день 102 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 18 365. Продолжают лечение более 165 000 человек.
10 сентября оперативный штаб сообщал о 5363 новых случаях COVID-19.
В Москве за сутки выявлено 698 новых случаев заражения коронавирусом. 1256 пациентов выздоровели, 9 — погибли. В топ-5 регионов по приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — +216, Московская область — +175, Нижегородская область — +161, Ростовская область — +158.
Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 269 777, Московской области — 70 008 и Санкт-Петербурге — 38 867.
По данным университета Джона Хопкинса, в мире выявлено 28,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 910 тыс. человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — 6,4 млн случаев, Индии — 4,6 млн, Бразилии — 4,2 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.