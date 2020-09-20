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В России за сутки выявили 6148 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 103 399
Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России за сутки выявили 6148 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 103 399. Умерли за день 79 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 418.

Вчера, 19 сентября, оперштаб сообщил о 6065 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 860 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 892 пациента, скончались 13 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+214), Подмосковье (+188), Ростовская (+178) и Нижегородская (+165) области.

За сутки в России полностью выздоровели 2895 человек. Общее число выздоровевших выросло до 909 357 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 30,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 957 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,7 млн случаев, Индии (5,4 млн) и Бразилии (4,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных