В России за сутки выявили 6148 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6148 новых случаев коронавирусаОбщее число случаев заражения в стране достигло 1 103 399
В России за сутки выявили 6148 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 103 399. Умерли за день 79 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 418.
Вчера, 19 сентября, оперштаб сообщил о 6065 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 860 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 892 пациента, скончались 13 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+214), Подмосковье (+188), Ростовская (+178) и Нижегородская (+165) области.
За сутки в России полностью выздоровели 2895 человек. Общее число выздоровевших выросло до 909 357 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 30,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 957 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,7 млн случаев, Индии (5,4 млн) и Бразилии (4,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.