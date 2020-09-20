В России за сутки выявили 6148 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 30,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 957 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 6,7 млн случаев, Индии (5,4 млн) и Бразилии (4,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.