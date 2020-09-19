В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны – это в основном апрель этого года», – рассказал он.