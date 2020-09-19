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В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

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Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны – это в основном апрель этого года», – рассказал он.

Чуланов пояснил, что медики ожидают роста числа заболевших осенью из-за сезонного фактора, возобновления работы школ, вузов, предприятий, а также возвращения людей из отпусков. Рост заболеваемости в таких условиях не представляется «чем-то необычным», добавил он.

Высокие темпы роста числа заболевших, которые были в России весной, скорее всего, не будут наблюдаться, добавил специалист.

Ранее в четверг мэр Москвы, остающейся лидером по числу выявляемых случаев коронавируса в России, Сергей Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1 097 251 случай. Умерли за сутки 144 пациента. Общее число смертей составляет 19 339.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных