В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России
Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.
«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны – это в основном апрель этого года», – рассказал он.
Чуланов пояснил, что медики ожидают роста числа заболевших осенью из-за сезонного фактора, возобновления работы школ, вузов, предприятий, а также возвращения людей из отпусков. Рост заболеваемости в таких условиях не представляется «чем-то необычным», добавил он.
Высокие темпы роста числа заболевших, которые были в России весной, скорее всего, не будут наблюдаться, добавил специалист.
Ранее в четверг мэр Москвы, остающейся лидером по числу выявляемых случаев коронавируса в России, Сергей Собянин рекомендовал работодателям столицы продлить режим дистанционной работы в компаниях при наличии такой возможности.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1 097 251 случай. Умерли за сутки 144 пациента. Общее число смертей составляет 19 339.