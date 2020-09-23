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В России за сутки выявили 6431 новый случай коронавируса

За сутки умерли 150 человек, продолжают лечение более 178 000
Наталья Иванкина
EPA / TASS

За сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 жителя, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов. Умерли за последние сутки 150 заразившихся.

Вчера, 22 сентября, оперштаб сообщил о 6215 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 970 случаев заражения коронавирусом, 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Московская область (+215), Санкт-Петербург (+208), Ростовская (+183) и Воронежская области (+152).

Москва остается лидером среди российских регионов по общему числу заболевших коронавирусом — 279 358. На втором месте — Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 116 человек. Санкт-Петербург на третьем месте — 41 359 пациентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных