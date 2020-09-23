В России за сутки выявили 6431 новый случай коронавируса

За сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 жителя, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов. Умерли за последние сутки 150 заразившихся.