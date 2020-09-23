В России за сутки выявили 6431 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 6431 новый случай коронавирусаЗа сутки умерли 150 человек, продолжают лечение более 178 000
За сутки в России коронавирус обнаружили у 6431 жителя, следует из статистики оперативного штаба. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов. Умерли за последние сутки 150 заразившихся.
Вчера, 22 сентября, оперштаб сообщил о 6215 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 970 случаев заражения коронавирусом, 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Московская область (+215), Санкт-Петербург (+208), Ростовская (+183) и Воронежская области (+152).
Москва остается лидером среди российских регионов по общему числу заболевших коронавирусом — 279 358. На втором месте — Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 116 человек. Санкт-Петербург на третьем месте — 41 359 пациентов.