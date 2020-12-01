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В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек

Это максимум с начала пандемии
Илья Лакстыгал
Софья Сандурская / АГН Москва

В России за сутки выявили 26 402 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Вчера, 30 ноября, оперштаб зафиксировал 26 683 случая заражения за сутки. Умерли за день 569 пациентов. Это рекордная суточная смертность с начала пандемии.

Всего с начала пандемии выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 1 803 467 человек.

До этого рекорд по смертности был установлен 26 ноября. Тогда оперштаб заявил о 524 умерших.

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано новых 6524 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировано 612 248 случаев. 458 409 человек выздоровели, 8978 умерли с весны.

В топ-5 по приросту также вошли Санкт-Петербург (3697), Московская область (1104), Нижегородская область (462) и Республика Карелия (427).

Вчера, 30 ноября, оперштаб зафиксировал 26 683 случая заражения за сутки. За три дня до этого, 27 ноября, был установлен рекорд: впервые с начала пандемии в России выявили более 27 000 новых случаев заражения коронавирусом (27 543). Суточный прирост превышал 27 000 также 28 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных