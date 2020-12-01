В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек

Вчера, 30 ноября, оперштаб зафиксировал 26 683 случая заражения за сутки. За три дня до этого, 27 ноября, был установлен рекорд: впервые с начала пандемии в России выявили более 27 000 новых случаев заражения коронавирусом (27 543). Суточный прирост превышал 27 000 также 28 ноября.