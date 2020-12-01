В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 569 человекЭто максимум с начала пандемии
В России за сутки выявили 26 402 новых заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Вчера, 30 ноября, оперштаб зафиксировал 26 683 случая заражения за сутки. Умерли за день 569 пациентов. Это рекордная суточная смертность с начала пандемии.
Всего с начала пандемии выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 1 803 467 человек.
До этого рекорд по смертности был установлен 26 ноября. Тогда оперштаб заявил о 524 умерших.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано новых 6524 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии зафиксировано 612 248 случаев. 458 409 человек выздоровели, 8978 умерли с весны.
В топ-5 по приросту также вошли Санкт-Петербург (3697), Московская область (1104), Нижегородская область (462) и Республика Карелия (427).
Вчера, 30 ноября, оперштаб зафиксировал 26 683 случая заражения за сутки. За три дня до этого, 27 ноября, был установлен рекорд: впервые с начала пандемии в России выявили более 27 000 новых случаев заражения коронавирусом (27 543). Суточный прирост превышал 27 000 также 28 ноября.