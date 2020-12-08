Большинство людей верят, что антибиотики помогут победить вирусы

Исполнительный директор «Озон хэлскеа» (выпускает азитромицин, левофлоксацин и др.) Андрей Горшков напоминает, что антибиотики необходимы только при бактериальном обострении. Если речь идет о коронавирусе, то такие препараты требуются, когда у пациента пневмония и он нуждается в ИВЛ, уточняет топ-менеджер. «А наше население скупает их про запас и начинает употреблять при малейших признаках простуды или ОРВИ», – говорит он. Частое применение одного и того же антибиотика, в свою очередь, приводит к выработке резистентности, в результате чего препарат перестает действовать. Иммунитет сохраняется в течение одного года. В результате это может привести к тому, что уже через полгода сопротивляемость к таким препаратам будет у значительной части населения страны и в случае возникновения у таких потребителей реальной бактериальной инфекции лечить их будет нечем, предупреждает Горшков.