Большинство людей верят, что антибиотики помогут победить вирусы

Большинство людей верят, что антибиотики помогут победить вирусыЭто приводит к их бесконтрольному потреблению
Исследование, посвященное злоупотреблению граждан антибиотиками, было проведено 19–20 ноября в России среди 1463 человек автономной некоммерческой организацией (АНО) «Диалог». На базе этой АНО еще в марте правительством России и мэрией Москвы был создан информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, который занимается анализом сообщений, публикуемых в социальных сетях, и другой информации, связанной с пандемией. Из результатов опроса следует, что 59% респондентов считают, что антибиотики эффективны при вирусных инфекциях. 95% покупают их непосредственно для лечения болезней, 27% говорят также, что покупают антибиотики в качестве средства профилактики, а 9% – «про запас». Среди этих групп респондентов подавляющее большинство (от 66 до 71%) опасается заразиться коронавирусом.
Поводом для опроса стали жалобы на нехватку препаратов, утверждает собеседник в АНО. Исследование провели с помощью поточной выборки пользователей интернета: по словам Елены Удаловой, которая отвечает за социологию в АНО, среди респондентов имеются в том числе лица старше 65 лет (около 20%), от участия в нем отсекаются только те, кто интернетом не пользуется. Главная отличительная черта такого опроса – большая эмоциональность респондентов, сказала она.
Согласно данным аналитической компании DSM Group, продажи антибиотиков с международным непатентованным наименованием «азитромицин», «амоксициллин», «кларитромицин», «левофлоксацин», «цефиксим», «цефтриаксон» и «ципрофлоксацин» (их, судя по исследованию, чаще всего покупают для лечения и профилактики) в период с 6 января по 23 ноября 2020 г. выросли со 100,8 млн упаковок годом ранее до 135,7 млн упаковок. Наибольшую динамику продемонстрировал азитромицин, продажи которого увеличились на 77% до 31,7 млн упаковок. В денежном выражении объем реализации указанных антибиотиков за отчетный период достиг 21,7 млрд руб. при 15,5 млрд руб. годом ранее. В рамках этого показателя наибольшую динамику также продемонстрировал азитромицин – в натуральном выражении его продажи увеличились на 89% до 6,7 млрд руб.
Исполнительный директор «Озон хэлскеа» (выпускает азитромицин, левофлоксацин и др.) Андрей Горшков напоминает, что антибиотики необходимы только при бактериальном обострении. Если речь идет о коронавирусе, то такие препараты требуются, когда у пациента пневмония и он нуждается в ИВЛ, уточняет топ-менеджер. «А наше население скупает их про запас и начинает употреблять при малейших признаках простуды или ОРВИ», – говорит он. Частое применение одного и того же антибиотика, в свою очередь, приводит к выработке резистентности, в результате чего препарат перестает действовать. Иммунитет сохраняется в течение одного года. В результате это может привести к тому, что уже через полгода сопротивляемость к таким препаратам будет у значительной части населения страны и в случае возникновения у таких потребителей реальной бактериальной инфекции лечить их будет нечем, предупреждает Горшков.
Россияне активно покупают антибиотики, так как считают их хорошим и универсальным средством борьбы с болезнями, даже коронавирусом, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. При этом антибиотики должны применяться строго по назначению врача и в зависимости от схемы лечения могут использоваться разные их виды и типы, говорит он. «У нас формируется общее для всех «знание», когда люди занимаются самолечением, и отсюда уже возникает дефицит антибиотиков», – говорит Власов. Некоторые антибиотики, в частности азитромицин, были включены Минздравом в перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19, что также могло повлиять на повышенных спрос на них среди населения. Власов также считает, что преодолеть ажиотаж жесткими методами невозможно, так как при временном запрете безрецептурной продажи некоторых лекарств люди обратятся к терапевтам в таких количествах, что окончательно перегрузят поликлиники.
В подготовке статьи участвовал Константин Гликин