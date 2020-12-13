День Конституции стали отмечать реже

День Конституции стали отмечать реже12 декабря в СМИ о ней говорили менее активно, чем в прошлые годы
В 2020 г. российские СМИ говорили о Дне Конституции меньше, чем в предыдущие годы, следует из данных, которые предоставила «Ведомостям» компания «Медиалогия». 11–12 декабря этот праздник упоминался 7515 раз, в то время как 11–12 декабря 2019 г. – 11 848, именно это – типичный показатель в последние годы (см. график).
12 декабря 1993 г. всенародным голосованием на референдуме была принята Конституция России. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, который депутаты приняли в 2004 г., День Конституции с 2005 г. не является выходным днем, а является лишь памятной датой. Тогда День Конституции 12 декабря отменили как дублирующий День России 12 июня. Им «пожертвовали ради того, чтобы увеличить время новогодних каникул», напоминает один из экс-депутатов Госдумы.
Во время так называемого общероссийского голосования (термин введен в обиход в этом году) 25 июня – 1 июля 2020 г. был одобрен большой блок поправок в Конституцию, инициированный президентом Владимиром Путиным.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что падение упоминаемости Дня Конституции в СМИ по сравнению с прошлыми годами логично: «Сам 2020 год не был годом триумфа Конституции на фоне тех же ограничительных мер. Поэтому акцент на том, что мы живем по Конституции, будет содержать элемент фальши и люди это почувствуют». Кроме того, отмечает Виноградов, может быть важно не привлекать лишнее внимание к политическим поправкам, «чтобы они больше не вернулись в повестку». По его словам, поправки в целом забылись и «тема политических поправок (имеется в виду в том числе обнуление, которое позволит нынешнему президенту Владимиру Путину баллотироваться на новый срок. – «Ведомости») не вышла на поверхность ни летом, ни сейчас».
По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, идеологически у нас теперь два дня Конституции «и, как только пропаганда до конца определится, мы начнем праздновать день Конституции 1 июля».