День Конституции стали отмечать реже

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что падение упоминаемости Дня Конституции в СМИ по сравнению с прошлыми годами логично: «Сам 2020 год не был годом триумфа Конституции на фоне тех же ограничительных мер. Поэтому акцент на том, что мы живем по Конституции, будет содержать элемент фальши и люди это почувствуют». Кроме того, отмечает Виноградов, может быть важно не привлекать лишнее внимание к политическим поправкам, «чтобы они больше не вернулись в повестку». По его словам, поправки в целом забылись и «тема политических поправок (имеется в виду в том числе обнуление, которое позволит нынешнему президенту Владимиру Путину баллотироваться на новый срок. – «Ведомости») не вышла на поверхность ни летом, ни сейчас».