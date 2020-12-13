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День Конституции стали отмечать реже

12 декабря в СМИ о ней говорили менее активно, чем в прошлые годы
Максим Иванов
День Конституции стали отмечать реже /Максим Стулов / Ведомости

В 2020 г. российские СМИ говорили о Дне Конституции меньше, чем в предыдущие годы, следует из данных, которые предоставила «Ведомостям» компания «Медиалогия». 11–12 декабря этот праздник упоминался 7515 раз, в то время как 11–12 декабря 2019 г. – 11 848, именно это – типичный показатель в последние годы (см. график).

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием на референдуме была принята Конституция России. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, который депутаты приняли в 2004 г., День Конституции с 2005 г. не является выходным днем, а является лишь памятной датой. Тогда День Конституции 12 декабря отменили как дублирующий День России 12 июня. Им «пожертвовали ради того, чтобы увеличить время новогодних каникул», напоминает один из экс-депутатов Госдумы.

Во время так называемого общероссийского голосования (термин введен в обиход в этом году) 25 июня – 1 июля 2020 г. был одобрен большой блок поправок в Конституцию, инициированный президентом Владимиром Путиным.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что падение упоминаемости Дня Конституции в СМИ по сравнению с прошлыми годами логично: «Сам 2020 год не был годом триумфа Конституции на фоне тех же ограничительных мер. Поэтому акцент на том, что мы живем по Конституции, будет содержать элемент фальши и люди это почувствуют». Кроме того, отмечает Виноградов, может быть важно не привлекать лишнее внимание к политическим поправкам, «чтобы они больше не вернулись в повестку». По его словам, поправки в целом забылись и «тема политических поправок (имеется в виду в том числе обнуление, которое позволит нынешнему президенту Владимиру Путину баллотироваться на новый срок. – «Ведомости») не вышла на поверхность ни летом, ни сейчас».

По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, идеологически у нас теперь два дня Конституции «и, как только пропаганда до конца определится, мы начнем праздновать день Конституции 1 июля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных