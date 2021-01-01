В России выявили 27 039 новых случаев коронавирусаУмерли 536 пациентов с COVID-19
За последние сутки в России выявили 27 039 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб 1 января. За сутки в стране 536 человек умерли, 25 798 человек полностью выздоровели.
По данным оперативного штаба на 31 декабря, новых случаев заболевших составило 27 747, умерли 593 пациента.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровели 2 580 138 человек, следует из статистики.
В Москве за сутки выявили 5 907 новых заболевших. Среди регионов по суточному приросту заболеваемости также лидируют Санкт-Петербург (+3746) новых случая, Московская область (+1568), Нижегородская область (+506), Свердловская область (+398).
В топ-3 регионов по общему количеству заболевших вошли Москва (815 676), Санкт-Петербург (245 870) и Московская область (156 898).