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В России выявили 27 039 новых случаев коронавируса

Умерли 536 пациентов с COVID-19
Ведомости

За последние сутки в России выявили 27 039 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб 1 января. За сутки в стране 536 человек умерли, 25 798 человек полностью выздоровели.

По данным оперативного штаба на 31 декабря, новых случаев заболевших составило 27 747, умерли 593 пациента.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровели 2 580 138 человек, следует из статистики.

В Москве за сутки выявили 5 907 новых заболевших. Среди регионов по суточному приросту заболеваемости также лидируют Санкт-Петербург (+3746) новых случая, Московская область (+1568), Нижегородская область (+506), Свердловская область (+398). 

В топ-3 регионов по общему количеству заболевших вошли Москва (815 676), Санкт-Петербург (245 870) и Московская область (156 898).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных