В России за сутки выявили 22 850 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 22 850 новых случаев коронавирусаУмерли 566 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, следует из статистики оперштаба на 13 января. Скончались 566 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, более 63 тыс. скончались.
12 декабря оперштаб сообщал о 22 934 случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 4320 случаев заражения. За весь период в городе выявили более 871 тыс. случаев болезни, из них почти 144 тыс. продолжают лечение, более 715 тыс. выздоровели, более 12 тыс. — скончались.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3003 случая, Московская область — 1189, Нижегородская область — 456, Ростовская область — 389 случаев.
В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 285 тыс. случаев — и Московская область — почти 172 тыс. случаев заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 22,8 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — почти 8,2 млн.