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В России за сутки выявили 22 850 новых случаев коронавируса

Умерли 566 заболевших
Дарья Савенкова
АГН Москва

В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, следует из статистики оперштаба на 13 января. Скончались 566 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, более 63 тыс. скончались.

12 декабря оперштаб сообщал о 22 934 случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4320 случаев заражения. За весь период в городе выявили более 871 тыс. случаев болезни, из них почти 144 тыс. продолжают лечение, более 715 тыс. выздоровели, более 12 тыс. — скончались.

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В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3003 случая, Московская область — 1189, Нижегородская область — 456, Ростовская область — 389 случаев.

В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 285 тыс. случаев — и Московская область — почти 172 тыс. случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 91,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн смертей от него. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 22,8 млн случаев, на втором месте Индия — почти 10,5 млн, на третьем месте Бразилия — почти 8,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных