В России за сутки выявили 22 850 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 850 человек, следует из статистики оперштаба на 13 января. Скончались 566 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 3,5 млн случаев заражения, из них более 2,8 млн пациентов выздоровели, более 63 тыс. скончались.