В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 22 857 случаев коронавирусаУмер 471 заболевший
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 857 человек, следует из статистики оперштаба на 18 января. Скончался 471 заболевший. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 591 066. Умерли за все время пандемии 66 037 человек.
Вчера, 17 января, оперштаб сообщил о 23 586 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3679 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4009 пациентов, скончались 73 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3287), Подмосковье (+1381), Нижегородская (+479) и Ростовская (+393) области.
За сутки в России полностью выздоровели 18 333 человека. Общее число выздоровевших возросло до 2 978 764 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 23,9 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.