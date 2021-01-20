В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человекПоказатель прироста заболевших снижается шестой день подряд
В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 152 человек, следует из статистики оперштаба на 20 января. Скончались 597 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Умерли за все время пандемии 67 220 человек.
Вчера, 19 января, оперштаб сообщил о 21 734 новых случаях. Показатель прироста заболевших снижается шестой день подряд.
В Москве за сутки выявили 2452 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4770 пациентов, скончались 65 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3347), Подмосковье (+994), Нижегородская (+488), Воронежская и Свердловская области (по 389).
За сутки в России полностью выздоровели 25 290 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 027 316 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 96 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 24,2 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,5 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.