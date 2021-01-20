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В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человек

Показатель прироста заболевших снижается шестой день подряд
Анастасия Шинкеева
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 21 152 человек, следует из статистики оперштаба на 20 января. Скончались 597 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Умерли за все время пандемии 67 220 человек.

Вчера, 19 января, оперштаб сообщил о 21 734 новых случаях. Показатель прироста заболевших снижается шестой день подряд.

В Москве за сутки выявили 2452 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4770 пациентов, скончались 65 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+3347), Подмосковье (+994), Нижегородская (+488), Воронежская и Свердловская области (по 389).

За сутки в России полностью выздоровели 25 290 человек. Общее число выздоровевших возросло до 3 027 316 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 96 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 24,2 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,5 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных