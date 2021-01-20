В России за сутки коронавирус выявили у 21 152 человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 96 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 24,2 млн случаев, Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8,5 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.