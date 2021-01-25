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В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавируса

Умерли 456 пациентов с COVID-19
Дарья Савенкова
АГН Москва

В России за сутки коронавирус обнаружили у 19 290 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 25 января. Умерли за сутки 456 заболевших. За весь период в России выявлено более 3,7 млн случаев заражения коронавируса. Более 3,1 млн пациентов выздоровели, около 70 тыс. — скончались.

Впервые с 11 ноября зафиксировано менее 20 тыс. случаев заражения за сутки. 24 января оперштаб сообщил о 21 127 зарегистрированных новых больных.

В Москве за сутки выявили 2382 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировано более 915 тыс. заболевших, из них около 123 тыс. продолжают лечение. Почти 780 тыс. пациентов в Москве выздоровели, более 13 тыс.— умерли.

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В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 2116 случаев, Московская область — 1163, Нижегородская область — 488, Ростовская область — 386. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 322 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 187 тыс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 25,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия — около 10,7 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,8 млн. Всего в мире зарегистрировано 99,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,1 млн смертей от него. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных