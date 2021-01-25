В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили у 19 290 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 25 января. Умерли за сутки 456 заболевших. За весь период в России выявлено более 3,7 млн случаев заражения коронавируса. Более 3,1 млн пациентов выздоровели, около 70 тыс. — скончались.