В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавируса

В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавирусаУмерли 456 пациентов с COVID-19
В России за сутки коронавирус обнаружили у 19 290 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 25 января. Умерли за сутки 456 заболевших. За весь период в России выявлено более 3,7 млн случаев заражения коронавируса. Более 3,1 млн пациентов выздоровели, около 70 тыс. — скончались.
Впервые с 11 ноября зафиксировано менее 20 тыс. случаев заражения за сутки. 24 января оперштаб сообщил о 21 127 зарегистрированных новых больных.
В Москве за сутки выявили 2382 случая заражения. За весь период в городе зарегистрировано более 915 тыс. заболевших, из них около 123 тыс. продолжают лечение. Почти 780 тыс. пациентов в Москве выздоровели, более 13 тыс.— умерли.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 2116 случаев, Московская область — 1163, Нижегородская область — 488, Ростовская область — 386. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 322 тыс. случаев заражения — и Московская область — около 187 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 25,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия — около 10,7 млн случаев, на третьем месте Бразилия — 8,8 млн. Всего в мире зарегистрировано 99,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,1 млн смертей от него.