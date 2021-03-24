Депутат Андрей Луговой просит СКР проверить крупного чиновника ФМБА

Депутат Андрей Луговой просит СКР проверить крупного чиновника ФМБАОн считает, что не все закупки проводились им открыто
«Избиратели» попросили депутата Госдумы, бывшего офицера ФСО Андрея Лугового заняться ситуацией в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), следует из его отправленного 22 марта запроса на имя председателя Следственного комитета (СКР) Александра Бастрыкина (с копией ознакомились «Ведомости»).
У ФМБА довольно широкие полномочия: оно, в частности, управляет госимуществом в сфере здравоохранения, следит за обеспечением безопасности донорской крови, занимается санэпиднадзором в отраслях с особо опасными условиями труда и оказанием медицинской помощи в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Внимание к ведомству усилилось во время пандемии коронавируса, говорит парламентский собеседник «Ведомостей».
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