Депутат Андрей Луговой просит СКР проверить крупного чиновника ФМБА

У ФМБА довольно широкие полномочия: оно, в частности, управляет госимуществом в сфере здравоохранения, следит за обеспечением безопасности донорской крови, занимается санэпиднадзором в отраслях с особо опасными условиями труда и оказанием медицинской помощи в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Внимание к ведомству усилилось во время пандемии коронавируса, говорит парламентский собеседник «Ведомостей».