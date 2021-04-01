Президент предложил продлить полномочия уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила 1 апреля ежегодный доклад о состоянии прав человека в России президенту, а Владимир Путин внес ее кандидатуру в Госдуму, чтобы она была переназначена на свой пост еще на пять лет. В своем докладе Москалькова указала, что первое место занимают обращения к омбудсмену, связанные с нарушением уголовно-процессуального законодательства, – это четверть всех жалоб, а на втором месте – жалобы на нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Причем доля последних выросла на 11% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.