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Президент предложил продлить полномочия уполномоченного по правам человека

В докладе Татьяны Москальковой говорится и о медпомощи в тюрьмах, и о нарушениях прав в пандемию
Елена Мухаметшина
Татьяна Москалькова представлена президентом к переназначению уполномоченным по правам человека на следующий срок /Евгений Разумный / Ведомости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила 1 апреля ежегодный доклад о состоянии прав человека в России президенту, а Владимир Путин внес ее кандидатуру в Госдуму, чтобы она была переназначена на свой пост еще на пять лет. В своем докладе Москалькова указала, что первое место занимают обращения к омбудсмену, связанные с нарушением уголовно-процессуального законодательства, – это четверть всех жалоб, а на втором месте – жалобы на нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Причем доля последних выросла на 11% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Среди основных жалоб, связанных с уголовно-процессуальным законодательством, – нарушения порядка проведения дознания и предварительного следствия (25% жалоб из этой категории), обоснованность привлечения к ответственности (15%) и необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела (15%). Что касается жалоб, связанных с заключенными, то увеличилось число просьб о переводе в другую колонию, выросло количество жалоб на условия содержания в СИЗО и исправительных учреждениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных