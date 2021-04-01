Президент предложил продлить полномочия уполномоченного по правам человека

Президент предложил продлить полномочия уполномоченного по правам человекаВ докладе Татьяны Москальковой говорится и о медпомощи в тюрьмах, и о нарушениях прав в пандемию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила 1 апреля ежегодный доклад о состоянии прав человека в России президенту, а Владимир Путин внес ее кандидатуру в Госдуму, чтобы она была переназначена на свой пост еще на пять лет. В своем докладе Москалькова указала, что первое место занимают обращения к омбудсмену, связанные с нарушением уголовно-процессуального законодательства, – это четверть всех жалоб, а на втором месте – жалобы на нарушения уголовно-исполнительного законодательства. Причем доля последних выросла на 11% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
Среди основных жалоб, связанных с уголовно-процессуальным законодательством, – нарушения порядка проведения дознания и предварительного следствия (25% жалоб из этой категории), обоснованность привлечения к ответственности (15%) и необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела (15%). Что касается жалоб, связанных с заключенными, то увеличилось число просьб о переводе в другую колонию, выросло количество жалоб на условия содержания в СИЗО и исправительных учреждениях.