Прокуратура предварительно запретила работу штабов Навального

На заседании стало известно, что прокурор Москвы Денис Попов приостановил до суда деятельность штабов Навального и ходатайствовал о приостановке зарегистрированных как НКО ФБК и ФЗПГ, поскольку в отличие от движения приостановить их работу может только суд. Согласно заявлению прокуратуры Москвы, деятельность штабов приостановлена из-за продолжающейся противоправной деятельности и проведения незаконных акций.