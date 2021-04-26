Прокуратура предварительно запретила работу штабов Навального

Прокуратура предварительно запретила работу штабов НавальногоОстальные структуры политика до суда должен запретить судья
В Мосгорсуде 26 апреля прошла досудебная беседа сторон по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан Навального (ФБК и ФЗПГ, внесены в реестр иноагентов) и движения «штабы Навального» экстремистскими организациями.
На заседании стало известно, что прокурор Москвы Денис Попов приостановил до суда деятельность штабов Навального и ходатайствовал о приостановке зарегистрированных как НКО ФБК и ФЗПГ, поскольку в отличие от движения приостановить их работу может только суд. Согласно заявлению прокуратуры Москвы, деятельность штабов приостановлена из-за продолжающейся противоправной деятельности и проведения незаконных акций.
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