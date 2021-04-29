Центр Рериха отсудил вещи Николая и Елены Рерих, изъятые по делу Мастер-банка

Московский арбитражный суд удовлетворил 26 апреля два объединенных иска Международного центра Рерихов (МЦР) и обязал Государственный музей Востока вернуть мемориально-вещевой фонд и иные предметы семьи Рерих центру. Основные экспонаты фонда – это личные вещи семьи Рерих: например, книги, статуэтки, украшения, ритуальные ножи, а также урны с прахом Николая и Елены Рерих. Общая стоимость имущества, по которому вынесено решение, составляет 800 000 руб., однако разбирательство по поводу иска об истребовании центром у музея Востока 188 картин суд отложил. МЦР оценивает их стоимость почти в 1,8 млрд руб.