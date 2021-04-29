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Центр Рериха отсудил вещи Николая и Елены Рерих, изъятые по делу Мастер-банка

И надеется на возврат картин
Варвара Григорьева
Максим Блинов / РИА Новости

Московский арбитражный суд удовлетворил 26 апреля два объединенных иска Международного центра Рерихов (МЦР) и обязал Государственный музей Востока вернуть мемориально-вещевой фонд и иные предметы семьи Рерих центру. Основные экспонаты фонда – это личные вещи семьи Рерих: например, книги, статуэтки, украшения, ритуальные ножи, а также урны с прахом Николая и Елены Рерих. Общая стоимость имущества, по которому вынесено решение, составляет 800 000 руб., однако разбирательство по поводу иска об истребовании центром у музея Востока 188 картин суд отложил. МЦР оценивает их стоимость почти в 1,8 млрд руб.

Согласно пресс-релизу МЦР, музей Востока возражал против возврата вещей, ссылаясь на то, что из-за высокой музейной ценности они были поставлены в музее на первичный учет и стали принадлежать государству. Как утверждает юрист музея Востока Юлия Вербицкая, музей ожидает мотивированной части судебного акта, на который будет подана апелляция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных