Частные школы и музеи смогут получить архитектурные памятники бесплатно

По мнению эксперта в области охраны памятников, координатора «Коалиции в защиту Москвы» Андрея Новичкова, возможные злоупотребления как со стороны бизнеса, так и власти все же вызывают опасения, поэтому законодатели должны сразу «прописать ответственность» за использование объектов не по назначению. В регионах в рамках программы «1 кв. м за 1 руб.» по передаче исторических зданий в аренду по льготным расценкам местные предприниматели часто не проводят реставрацию, а используют их в своих целях, например под склады или офисы. «Через пять лет контракт разрывается, но никакой ответственности за непроведение работ не предусмотрено», – поясняет Новичков. Также, по мнению эксперта, стоит ограничить правительство в праве на изъятие памятников федерального значения для безвозмездной передачи в пользование.