Частные школы и музеи смогут получить архитектурные памятники бесплатно

Частные школы и музеи смогут получить архитектурные памятники бесплатноЗакон об этом внесен в Госдуму членами Совета Федерации
Члены Совета Федерации Лилия Гумерова, Андрей Кутепов и Валерий Пономарев (все – «Единая Россия») внесли 3 июня на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Законодатели предложили расширить перечень учреждений, которые могут получить в безвозмездное пользование исторические объекты, и включить туда частные образовательные организации и учреждения культуры.
Сенаторы ссылаются в пояснительной записке к законопроекту на заключение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, согласно которому расширение списка позволит вовлечь в хозяйственный оборот объекты, в настоящее время никем не занятые и подвергающиеся разрушению. С помощью законопроекта сенаторы надеются также повысить инвестиционную привлекательность регионов и обеспечить финансовую устойчивость занимающих исторические здания организаций. Политики отметили, что подавляющее большинство субъектов России – 64 региона – поддерживают этот законопроект.
В качестве положительного примера в своей пояснительной записке законодатели описали опыт передачи в аренду исторического здания пуговичной фабрики братьев Бух частному образовательному учреждению «Частная школа Шостаковичей». В рамках договора учебное заведение провело реконструкцию здания на сумму 230 млн руб.
По данным Министерства просвещения, в настоящее время в исторических зданиях находится 178 частных образовательных учреждений, по данным Министерства культуры – 153.
Как отметил историк Николай Сапелкин, законопроект является «прогрессивным» и опасаться мошенничества со стороны бизнес-сообщества, которое могло бы им прикрыться для захвата таких зданий, не стоит, особенно если предусмотреть в контракте различные санкции. «Главное – чтобы исторические здания не пустовали и не разрушались», – подчеркивает историк. По его мнению, инициатива подталкивает бизнес-сообщество к «социальному предпринимательству» и поможет создать больше образовательных и культурных учреждений, которые смогут быть «коммерчески оправданны». Тем более что, как считает Сапелкин, «ресурсы государства в этом направлении уже исчерпаны».
Координатор «Архнадзора» Константин Михайлов отметил, что «современная функция памятника важна в той степени, в каких условиях он находится». «При условии, что тот, кто возьмет его в безвозмездное пользование, не будет давать ему разрушаться, это уже хорошо», – подчеркивает Михайлов. В целом инициатива позволит восстановить объекты, до которых «десятилетиями не доходят руки у государства», но только при эксплуатации зданий должны соблюдаться все «охранные ограничения по его функциям».
По мнению эксперта в области охраны памятников, координатора «Коалиции в защиту Москвы» Андрея Новичкова, возможные злоупотребления как со стороны бизнеса, так и власти все же вызывают опасения, поэтому законодатели должны сразу «прописать ответственность» за использование объектов не по назначению. В регионах в рамках программы «1 кв. м за 1 руб.» по передаче исторических зданий в аренду по льготным расценкам местные предприниматели часто не проводят реставрацию, а используют их в своих целях, например под склады или офисы. «Через пять лет контракт разрывается, но никакой ответственности за непроведение работ не предусмотрено», – поясняет Новичков. Также, по мнению эксперта, стоит ограничить правительство в праве на изъятие памятников федерального значения для безвозмездной передачи в пользование.