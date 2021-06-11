Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,16 млрд рублей

По словам Кириенко, на второй конкурс было заявлено рекордное число проектов, но «выросло не только число заявок, но и их качество». Поэтому впервые приняли решение об увеличении проходного балла для тех победителей конкурса, которые запросили гранты на сумму более 3 млн руб., сказал Кириенко. Самыми популярными грантовыми направлениями во втором конкурсе этого года стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».