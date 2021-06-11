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Победители второго конкурса президентских грантов получат 4,16 млрд рублей

Они будут распределены между 2144 НКО-победителями
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие президентские гранты получили проекты, связанные с культурой и сохранением исторической памяти. В четверг 11 июня итоги второго конкурса президентских грантов 2021 г. подвёл Координационный комитет по проведению конкурса под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. 

На второй конкурс 2021 г. поступило заявок на поддержание 12 255 проектов от 10300 НКО. До экспертизы было допущено 11 702 из них. По результатам конкурса между 2144 НКО-победителями распределят более 4,16 млрд руб. Общий объём софинансирования, который привлекают проекты, равен 3,2 млрд руб. С 1 июля НКО смогут приступить к реализации проектов. В первом конкурсе этого года было распределено 4,2 млрд руб, а 1,6 млрд направили на софинансирование региональных конкурсов грантов. 

По данным Фонда президентских грантов, самый крупный грант в 48 млн руб. получил проект «Пропавшие в кинохронике» мастерской «Невский баталист». Это создание панорамы в киностудии «Ленфильм» о ее сотрудниках, которые прошли Великую Отечественную войну. Второй самый крупный грант в 44,8 млн руб. выиграла «Ассоциация музыкальных театров» с проектом «Биеннале театрального искусства — 2021». Грант в 43,9 млн руб. получил проект «Фестиваль «Белая трость» благотворительного фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца». Также в пятерку самых крупных получателей грантов вошли Фонд поддержки стратегических инициатив с «Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций» (43,8 млн руб.) и организация «Молодежная морская лига» с проектом «Школа по морю плывет» (30 млн руб.).

По словам Кириенко, на второй конкурс было заявлено рекордное число проектов, но «выросло не только число заявок, но и их качество». Поэтому впервые приняли решение об увеличении проходного балла для тех победителей конкурса, которые запросили гранты на сумму более 3 млн руб., сказал Кириенко. Самыми популярными грантовыми направлениями во втором конкурсе этого года стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

С сентября этого года начнут принимать заявки на первый конкурс грантов 2022 г. В числе грантовых направлений не будет тематик, связанных с поддержкой культуры и выявлением молодых талантов, поскольку теперь для поддержки таких проектов создан Президентский фонд культурных инициатив. Традиционно НКО, которые подавали заявки именно по этому направлению, получали самые большие гранты.

Всего Фонд президентских грантов с 2017 г. провёл уже 11 конкурсов, в которых приняли участие примерно 31 000 НКО со 100 000 проектов. Победителями за это время стали более 20 000 НКО, которые получили грантов на общую сумму 41 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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