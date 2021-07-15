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Число случаев мошенничества с квартирами умерших собственников выросло

В Москве в 2021 году зафиксировано 18 преступлений с отчуждением права на недвижимость
Константин Гликин
Чужое имущество мошенники отчуждают разными путями /Андрей Гордеев / Ведомости

Количество зафиксированных случаев мошеннических операций с недвижимостью в 2021 г. выросло по сравнению с прошлыми годами. За первое полугодие 2021 г. управление Росреестра по Москве сообщило в правоохранительные органы о 18 преступлениях, связанных с отчуждением прав на недвижимость, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

При этом с 2018 по 2020 гг. специалисты Росреестра зафиксировали свыше 50 случаев преступного обращения за регистрацией недвижимости.

Большая часть схем, по которым возбуждены уголовные дела (35), связана с завладением выморочным имуществом – то есть имуществом, которое осталось после смерти владельца и на которое не претендует наследник как по закону, так и по завещанию. Самый распространенный из мошеннических способов – это приобретение прав на жилье с помощью подлога документов, к примеру за счет предоставления нотариусу ложных сведений о родстве.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов говорит, что с 2018 г. в суды направлено девять уголовных дел, возбужденных на основании сведений ведомства. По пяти из них вынесен обвинительный приговор.

Из статистики судебного департамента при Верховном суде следует, что всего по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) осуждают гораздо больше людей. В 2020 г. – около 3000, в 2019 г. – 4234.

Зачастую сделки по приобретению недвижимости с особой тщательностью не проверяют, говорит адвокат Дмитрий Аргановский: «Как правило, проверки проводятся по заявлению пострадавших лиц и часто уже постфактум. Бывает так, что имущество уже передано в третьи-четвертые руки, утрачено или вовсе приведено в негодность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных