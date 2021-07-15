Число случаев мошенничества с квартирами умерших собственников выросло

Большая часть схем, по которым возбуждены уголовные дела (35), связана с завладением выморочным имуществом – то есть имуществом, которое осталось после смерти владельца и на которое не претендует наследник как по закону, так и по завещанию. Самый распространенный из мошеннических способов – это приобретение прав на жилье с помощью подлога документов, к примеру за счет предоставления нотариусу ложных сведений о родстве.