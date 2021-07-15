Число случаев мошенничества с квартирами умерших собственников выросло

Число случаев мошенничества с квартирами умерших собственников вырослоВ Москве в 2021 году зафиксировано 18 преступлений с отчуждением права на недвижимость
Количество зафиксированных случаев мошеннических операций с недвижимостью в 2021 г. выросло по сравнению с прошлыми годами. За первое полугодие 2021 г. управление Росреестра по Москве сообщило в правоохранительные органы о 18 преступлениях, связанных с отчуждением прав на недвижимость, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
При этом с 2018 по 2020 гг. специалисты Росреестра зафиксировали свыше 50 случаев преступного обращения за регистрацией недвижимости.
Большая часть схем, по которым возбуждены уголовные дела (35), связана с завладением выморочным имуществом – то есть имуществом, которое осталось после смерти владельца и на которое не претендует наследник как по закону, так и по завещанию. Самый распространенный из мошеннических способов – это приобретение прав на жилье с помощью подлога документов, к примеру за счет предоставления нотариусу ложных сведений о родстве.
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов говорит, что с 2018 г. в суды направлено девять уголовных дел, возбужденных на основании сведений ведомства. По пяти из них вынесен обвинительный приговор.
Из статистики судебного департамента при Верховном суде следует, что всего по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) осуждают гораздо больше людей. В 2020 г. – около 3000, в 2019 г. – 4234.
Зачастую сделки по приобретению недвижимости с особой тщательностью не проверяют, говорит адвокат Дмитрий Аргановский: «Как правило, проверки проводятся по заявлению пострадавших лиц и часто уже постфактум. Бывает так, что имущество уже передано в третьи-четвертые руки, утрачено или вовсе приведено в негодность».