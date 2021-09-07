Минздрав оцифрует рождение и смерть

Даже в тех регионах, где уже сейчас существует электронная выписка документов о рождении или смерти, свидетельства распечатываются, и представитель родившегося или умершего обязан нести их в органы загса, говорит заведующий отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Алла Иванова. Уже в загсе оператор набирает данные в систему ЕГР ЗАГС, в результате чего появляются ошибки из-за невнимательности и других факторов, пояснила она. Когда система заработает, то будет устранен посредник, который переносит данные с бумажного свидетельства в ЕГР ЗАГС, отмечает Иванова.