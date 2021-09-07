Минздрав оцифрует рождение и смерть

Минздрав оцифрует рождение и смертьВедомство хочет автоматизировать процедуру, которая сейчас находится в ведении загса
Минздрав предложил включить реестры медицинских документов о рождении и смерти в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.
В июле 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минцифры модернизировать ЕГИСЗ, отвечающую за взаимодействие всех систем в сфере здравоохранения. Новый документ «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» разработан взамен постановления правительства 2018 г. с аналогичным названием.
Если следовать логике новой версии документа, источником данных о смерти (как и о рождении) будет являться Минздрав, рассказал «Ведомостям» руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин. Медицинские организации, фиксирующие, в частности, факты смерти, напрямую будут вносить данные в информационную систему в электронном виде, говорит он. Уже из ЕГИСЗ информация будет поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а далее – в Росстат.
Лекарства войдут в цифровой контур
Новый проект постановления также предлагает включить в ЕГИСЗ подсистему обращения лекарств. В нее войдут госреестр лекарств, реестр предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), реестр разрешений на клинические исследования лекарств и т. д. Как пояснил руководитель центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин, раньше данная система была вне контура ЕГИСЗ. Изменения включат ее в единый цифровой контур, для того чтобы обеспечить единое нормативное и правовое присутствие.
Сейчас в России используются только бумажные свидетельства, рассказывает «Ведомостям» демограф Алексей Ракша. К примеру, в случае смерти медицинские организации выдают документы родственникам умершего, а те, в свою очередь, вынуждены самостоятельно относить их в отделение загса. После этого информация попадает ЕГР ЗАГС, говорит Ракша: «На основе данных ЕГР ЗАГС собирает статистику о смертности Росстат».
На необходимость более оперативного сбора данных о смертях повлияла пандемия ковида, считает Левин. «Коронавирус стал событием, которое повлияло на то, чтобы эти сервисы, в частности по сбору данных о смертности, были переосмыслены и вместе с тем пересмотрен процесс формирования данных о причинах и о количестве смертей», – сказал он.
Даже в тех регионах, где уже сейчас существует электронная выписка документов о рождении или смерти, свидетельства распечатываются, и представитель родившегося или умершего обязан нести их в органы загса, говорит заведующий отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Алла Иванова. Уже в загсе оператор набирает данные в систему ЕГР ЗАГС, в результате чего появляются ошибки из-за невнимательности и других факторов, пояснила она. Когда система заработает, то будет устранен посредник, который переносит данные с бумажного свидетельства в ЕГР ЗАГС, отмечает Иванова.
Свидетельства о смерти выдаются в электронном формате по всей России уже с 1 сентября 2021 г. При этом разработанный ведомством проект постановления правительства о новом порядке работы с такими свидетельствами, т. е. фактически о новом порядке межведомственного взаимодействия по вопросам смерти, должен вступить в силу только с 1 марта 2022 г. По какой причине изменения в работе ЕГИСЗ начнутся только спустя полгода после начала выдачи электронных свидетельств о смерти, в пресс-службе Минздрава не ответили.