Эксперты оценили стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих по всей стране

Эксперты оценили стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих по всей странеВ Минтруде сообщили, что уже обсуждается расширение перечня товаров для покупки с помощью электронного сертификата
Программа электронных социальных сертификатов для малоимущих в масштабах страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно, следует из отчета аналитиков НИУ ВШЭ. По их оценкам, перераспределение этой суммы с действующих льгот на внедрение таких сертификатов также создаст мультипликативные эффекты в экономике – на 1 руб. роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 руб. прироста ВВП и 3,08 руб. роста выпуска продукции.
Помимо вклада в ВВП введение механизма электронных продовольственных сертификатов положительно скажется на производителях пищевой продукции. Кроме того, они позволят косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%, считают аналитики. При этом возможны инфляционные риски, но они незначительны. «Рост цен может быть больше в краткосрочном периоде, но в долговременной перспективе цены снижаются, а разнообразие продукции увеличивается», – отмечают аналитики ВШЭ.