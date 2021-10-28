Эксперты оценили стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих по всей стране

Помимо вклада в ВВП введение механизма электронных продовольственных сертификатов положительно скажется на производителях пищевой продукции. Кроме того, они позволят косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%, считают аналитики. При этом возможны инфляционные риски, но они незначительны. «Рост цен может быть больше в краткосрочном периоде, но в долговременной перспективе цены снижаются, а разнообразие продукции увеличивается», – отмечают аналитики ВШЭ.