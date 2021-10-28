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Эксперты оценили стоимость внедрения социальных сертификатов для малоимущих по всей стране

В Минтруде сообщили, что уже обсуждается расширение перечня товаров для покупки с помощью электронного сертификата
Анна Иваницкая Екатерина Бурлакова
Социальные сертификаты используются в России для поддержки минимального потребления малоимущих граждан / Евгений Разумный / Ведомости

Программа электронных социальных сертификатов для малоимущих в масштабах страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно, следует из отчета аналитиков НИУ ВШЭ. По их оценкам, перераспределение этой суммы с действующих льгот на внедрение таких сертификатов также создаст мультипликативные эффекты в экономике – на 1 руб. роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 руб. прироста ВВП и 3,08 руб. роста выпуска продукции.

Помимо вклада в ВВП введение механизма электронных продовольственных сертификатов положительно скажется на производителях пищевой продукции. Кроме того, они позволят косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%, считают аналитики. При этом возможны инфляционные риски, но они незначительны. «Рост цен может быть больше в краткосрочном периоде, но в долговременной перспективе цены снижаются, а разнообразие продукции увеличивается», – отмечают аналитики ВШЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных