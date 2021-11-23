Властям рекомендуют научить россиян искать фейки о вакцинации

Противодействовать медийным «ковид-диссидентам и антиваксерам» могли бы независимые эксперты и популяризаторы науки, в том числе из академической среды, следует из документа. При привлечении к работе лидеров общественного мнения важно учитывать не только их общую известность, но и популярность среди конкретной аудитории, к которой они будут обращаться. Например, в Польше в рамках информкампании «Плечом к плечу» для детей разработали видеоуроки и другие учебные материалы по тематике вакцинации. А для работы с пожилыми людьми аналитики АНО приводят пример волонтерского движения «Простая помощь» и Латвийскую федерацию пенсионеров, которые проводят кампанию «Помоги себе сам. Помогайте другим», привлекая рядовых людей, уже прошедших вакцинацию.