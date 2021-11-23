Властям рекомендуют научить россиян искать фейки о вакцинации«Диалог» проанализировал зарубежный опыт продвижения прививок и борьбы с ковид-диссидентами
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» проанализировала стратегии по противодействию фейковой информации, а также «по организации контркампании против дезинформации и личностей ковид-диссидентов», которые проводятся за рубежом. Некоторые практики предлагается использовать в России, следует из аналитической записки, с которой ознакомились «Ведомости». «Диалог» был учрежден мэрией Москвы в 2019 г. На базе АНО в марте 2020 г. был создан федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с ковидом в России. Мониторинг иностранных медиа проводился «Диалогом» с 1 сентября по 10 ноября.
Борьба с фейковой информацией и дискредитация ковид-диссидентов – вполне распространенная практика, считают в «Диалоге». Главным образом связанные с этим информационные стратегии за рубежом направлены на обучение населения самостоятельно различать фейковую информацию о COVID-19 и вакцинации.
В Кембриджском университете, приводит пример «Диалог», была разработана специальная игра Go Viral!, в которой игроков учат распространять фейковую информацию о коронавирусе, писать эмоциональные посты и привлекать некомпетентных экспертов. После прохождения каждого уровня пользователю рассказывается о последствиях его решений и росте числа ковид-диссидентов. А после ссылка приводит на сайт ВОЗ, где разбираются фейковые новости.
Главный аналитик РАЭК Карен Казарян говорит, что можно создавать игровой тематический контент для продвижения вакцинации от коронавируса. «Но это будет служить прежде всего для развития медиаграмотности по данной тематике, а не повышения доли вакцинированных», – полагает он. К тому же такой контент будет интересовать только тех, кто уже обладает критическим мышлением, считает Казарян.
Противодействовать медийным «ковид-диссидентам и антиваксерам» могли бы независимые эксперты и популяризаторы науки, в том числе из академической среды, следует из документа. При привлечении к работе лидеров общественного мнения важно учитывать не только их общую известность, но и популярность среди конкретной аудитории, к которой они будут обращаться. Например, в Польше в рамках информкампании «Плечом к плечу» для детей разработали видеоуроки и другие учебные материалы по тематике вакцинации. А для работы с пожилыми людьми аналитики АНО приводят пример волонтерского движения «Простая помощь» и Латвийскую федерацию пенсионеров, которые проводят кампанию «Помоги себе сам. Помогайте другим», привлекая рядовых людей, уже прошедших вакцинацию.
Привлечение референтных лиц действительно можно считать «наиболее эффективными для России методами продвижения вакцинации», говорит глава политической экспертной группы Константин Калачев. Но в России может работать и другая мотивация, например финансовое поощрение, адресная поддержка.