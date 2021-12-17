78% пользователей интернета поддерживают меры безопасности в сети

Самое важное в результатах этого опроса то, что пользователи, как выяснилось, считают своим ключевым правом в интернете анонимность, но при этом они готовы ею пожертвовать ради безопасности, говорит директор РОЦИТа Рустам Сагдатулин. Выявлены и другие подобные противоречия: к примеру, участники опроса считают небезопасным хранение биометрических данных, но в то же время они с большей долей вероятности готовы предоставить их для получения госуслуг.