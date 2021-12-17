78% пользователей интернета поддерживают меры безопасности в сети

78% пользователей интернета поддерживают меры безопасности в сетиРади нее они готовы пожертвовать анонимностью
Пользователи интернета готовы пожертвовать анонимностью в сети ради чистоты контента, следует из опроса РОЦИТа, с результатами которого ознакомились «Ведомости». При выборе между анонимностью и безопасностью первую выбирают 58% респондентов, а вторую – 28%. 51% опрошенных поддерживает идентификацию пользователей интернета.
Если такой выбор не стоит, то даже больше респондентов (78%) положительно относятся к мерам безопасности в интернете. Среди эффективных мер обеспечения безопасности 55% называют удаление контента, 53% – блокировку ресурсов, 43% – маркировку «деструктивного и противоправного» контента, говорится в презентации РОЦИТа.
По мнению участников опроса, основными правами человека в интернете являются право на свободу слова (38%), право на анонимность (64%) и право на открытый доступ к информации (13%).
55% респондентов говорят, что наиболее эффективная мера по контролю «деструктивного контента» – его удаление, 53% – блокировка, 43% – маркировка. По мнению 40% опрошенных, ответственность на размещение такого контента должен нести пользователь, 33% – соответствующая площадка.
Самое важное в результатах этого опроса то, что пользователи, как выяснилось, считают своим ключевым правом в интернете анонимность, но при этом они готовы ею пожертвовать ради безопасности, говорит директор РОЦИТа Рустам Сагдатулин. Выявлены и другие подобные противоречия: к примеру, участники опроса считают небезопасным хранение биометрических данных, но в то же время они с большей долей вероятности готовы предоставить их для получения госуслуг.
По словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, сейчас доля интернет-пользователей в России уже достигает 84% от всего населения и «характерный для эмбрионального состояния интернета острый запрос на анонимность и приватность уже не так актуален».
При этом, как отмечает Федоров, инициативы по законодательному регулированию интернета исходят не от общества в целом: «На практике каждый человек решает проблему фильтрования контента для себя самостоятельно. Как правило, просто не ходит на те сайты, которые считает вредными». Актуальным для широких слоев вопрос регулирования интернета становится только в ситуации «моральной паники», спровоцированной обычно каким-то диким, часто криминальным событием, говорит социолог.
Опрос проводился с 10 по 13 декабря методом онлайн-анкетирования в четырех социальных сетях, в нем приняли участие 1245 человек.