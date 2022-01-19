Усиление ответственности за побои Госдума обсудит в феврале

Усиление ответственности за побои Госдума обсудит в февралеЗаконопроект не учитывает требование Конституционного суда о компенсациях пострадавшим
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об ужесточении ответственности за нанесение побоев, внесенный правительством во исполнение постановления Конституционного суда России (КС). Замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета сказал, что решение о внесении законопроекта было связано с большим резонансом и вниманием гражданского общества к проблеме насилия, а его принятие окажет позитивное влияние на предупреждение повторных побоев. По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект может быть рассмотрен Госдумой в феврале.
Поводом для дополнения ст. 116.1 УК (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) стало постановление КС по делу Людмилы Саковой, вынесенное в апреле 2021 г. Ее систематически избивал брат Геннадий Саков. В 2018 г. его привлекли к административной, а затем к уголовной ответственности. В октябре 2019 г., имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь нанес побои сестре. После этого мировой суд в соответствии с действующим законом вновь назначил Геннадию Сакову административное наказание – 100 часов обязательных работ, отказавшись переквалифицировать действия мужчины на уголовную статью, поскольку повторные побои назначаются после применения соответствующей статьи КоАП (6.1.1). Сакова жаловалась в КС на то, что законодательство о побоях устроено так, что предполагает меньшую ответственность за третий эпизод насилия, чем за второй.
Конституционный суд с Саковой согласился, признав ст. 116.1 УК РФ неконституционной как не обеспечивающую соразмерную уголовно-правовую защиту личной неприкосновенности и охрану достоинства граждан от насилия. Он поручил законодателю изменить УК таким образом, чтобы при вынесении наказания суд учитывал не только привлечение к административной ответственности в прошлом, но и приговоры за совершенные преступления, в составе которых фигурировали побои. Также КС предписал предусмотреть компенсаторный механизм для тех людей, в чьих случаях статья была применена аналогично делу Саковой.
В законопроекте правительство предложило расширить основания для привлечения человека к ответственности по ст. 116.1 УК. Теперь таким основанием может стать любое преступление, совершенное «с применением насилия». Согласно проекту, за третий эпизод побоев, с учетом ранее совершенных преступлений с применением насилия, обвиняемому могут быть назначены обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.
Зубов отметил, что законопроект поддерживает государственно-правовое управление президента, а позиция Верховного суда (ВС) учтена. Заместитель председателя ВС Владимир Давыдов в отзыве на проект выразил обеспокоенность тем, что в каждом конкретном случае потребуется устанавливать, было ли преступление сопряжено с применением насилия. Он приводил в пример то, что к «насильственным» составам можно отнести случаи психического насилия, к примеру, доведение до самоубийства. Из-за этого он предлагал дополнительно обсудить толкование инициативы КС законодателем.
Замечания правового управления Госдумы о том, что можно прямо установить также ответственность за угрозу насилия, должно стать предметом отдельной дискуссии и может быть учтено, когда законопроект будут рассматривать во втором чтении, сказал на заседании комитета Зубов. Первый зампред комитета Ирина Панькина также отметила, что ко второму чтению должна быть разработана поправка, которая будет касаться угрозы насилия и психологического насилия.
Многие насильственные преступления совершаются именно с угрозой применения насилия, а не с применением насилия как такового, но от этого не перестают быть менее опасными, говорит адвокат Мари Давтян. Исходя из текста законопроекта, человек, судимый за изнасилование или разбой с угрозой применения насилия, не будет подпадать под действие новой версии ст. 116.1 УК, в отличие от человека, который был судим за аналогичные преступления, но с применением насилия: «Исключая таких лиц из под действия статьи законодатель необоснованно ограничивает защиту прав потерпевших от побоев. Цель проекта изначально была в устранении законодательного пробела, на который указал КС, а в итоге он порождает новый законодательный пробел».
Она также обращает внимание на то, что проигнорированной законодателем оказалась часть постановления КС о компенсаторном механизме для пострадавших. Помимо этого действующую норму ст. 116.1 УК предполагается оставить делом частного обвинения (дело возбуждается и прекращается по заявлению потерпевшего) и это что можно считать нелогичным, говорит Давтян.