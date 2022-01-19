Усиление ответственности за побои Госдума обсудит в феврале

Многие насильственные преступления совершаются именно с угрозой применения насилия, а не с применением насилия как такового, но от этого не перестают быть менее опасными, говорит адвокат Мари Давтян. Исходя из текста законопроекта, человек, судимый за изнасилование или разбой с угрозой применения насилия, не будет подпадать под действие новой версии ст. 116.1 УК, в отличие от человека, который был судим за аналогичные преступления, но с применением насилия: «Исключая таких лиц из под действия статьи законодатель необоснованно ограничивает защиту прав потерпевших от побоев. Цель проекта изначально была в устранении законодательного пробела, на который указал КС, а в итоге он порождает новый законодательный пробел».