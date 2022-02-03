Следить за Олимпиадой в Пекине пообещали 66% россиян

Следить за Олимпиадой в Пекине пообещали 66% россиянИх доля увеличится, если российские спортсмены выступят успешно
Больше половины россиян собираются следить за ходом зимних Олимпийских игр в Пекине, открытие которой запланировано на 4 февраля 2022 г. О том, что в феврале начнется Олимпиада, осведомлены 83% опрошенных жителей России, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 39% респондентов заявили, что хорошо знают об этом.
Результаты опроса представил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Следить за ходом предстоящих Олимпийских игр обещает 66% респондентов, из них 17% планируют регулярно смотреть трансляции, 7% – собираются наблюдать за теми соревнованиями, в которых у российских спортсменов есть шансы на получение медалей, 42% будут смотреть только те трансляции, которые им интересны.
32% участников опроса заявили, что не будут следить за ходом Олимпиады, остальные затруднились ответить на вопрос о степени своего интереса к Играм. Как показывают исследования, все зависит от хода Олимпиады – если будут удачные выступления, то группа следящих будет увеличиваться, рассказал Мамонов. По словам Мамонова, спорт интересует россиян: «Всегда спортивные события, особенно когда речь идет о спортивных успехах, вызывает особое внимание».
По мнению 42% опрошенных, российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине займут 2 или 3 место, 25% считают, что первое место, 15% – что 4-5 место. 33% респондента предположили, что лидером по количеству медалей станет Китай, 7% – что США, 3% – Норвегия.
Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что на Олимпиаду влияют политические моменты, один из которых – бойкот игр со стороны руководства некоторых стран. «Я совершенно уверена, что Международный олимпийский комитет осудил бы тех же самых американцев, если бы они запретили ехать [в Пекин] своим спортсменам, – отметила она. – А если не едет [например] президент – для Игр в целом это не катастрофа, это лишь часть политической игры».
Открытие Игр в Пекине проходит на фоне дипломатического бойкота со стороны США, Канады, Австралии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Японии – страны отказались присылать своих официальных представителей. Связано это с обвинениями в адрес китайских властей в уйгурского мусульманского меньшинства, проживающего в Синьцзян–Уйгурском автономном районе (СУАР) на западе КНР. США, Великобритания и Австралия ввели ряд санкций против Китая. По мнению Пекина, это решение противоречит Олимпийской хартии и является политической манипуляцией.
Также Журовой «грустно от того, что украинские политики запретили своим спортсменам говорить на русском языке и подходить к нашим ребятам, фотографироваться с ними». Она сама во время круглого стола была одета в форму сборной 2014 г., когда проходила успешная для российских спортсменов Олимпиада в Сочи.
Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 29 января, в нем приняло участие 1600 респондентов.