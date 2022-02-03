Следить за Олимпиадой в Пекине пообещали 66% россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что на Олимпиаду влияют политические моменты, один из которых – бойкот игр со стороны руководства некоторых стран. «Я совершенно уверена, что Международный олимпийский комитет осудил бы тех же самых американцев, если бы они запретили ехать [в Пекин] своим спортсменам, – отметила она. – А если не едет [например] президент – для Игр в целом это не катастрофа, это лишь часть политической игры».