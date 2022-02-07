Минпросвещения выяснит отношение питерской гимназии к поэту Хармсу

Минпросвещения выяснит отношение питерской гимназии к поэту ХармсуПедагога, читавшего его стихи школьникам, вынудили уволиться
Минпросвещения России проверяет жалобу бывшего педагога гимназии №168 Санкт-Петербурга Серафимы Сапрыкиной, которая рассказала о давлении на нее со стороны директора из-за чтения школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, попавших под советские репрессии. Права педагогов должны быть защищены, заявил министр Сергей Кравцов. «У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», – сказал Кравцов журналистам.
Педагог-организатор и библиотекарь Серафима Сапрыкина, работавшая в гимназии с августа 2021 г., рассказала на своей странице в Facebook, что в конце декабря директор гимназии Светлана Лебедева вызвала ее к себе и потребовала уволиться, угрожая в противном случае «уволить по утрате доверия». Причиной стало дополнительное занятие по поэзии, проведенное вместо урока обществознания, где Сапрыкина прочитала десятиклассникам стихи уроженцев Санкт-Петербурга Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам педагога, директор назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов», так как они были арестованы НКВД и осуждены за антисоветскую деятельность. Сапрыкина отмечает, что тему и содержание урока она согласовывала с завучем и получила ее одобрение, но завуч не заступилась за нее во время конфликта. Педагог объяснила, что уволилась сама, так как испугалась.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о ситуации с Сапрыкиной в понедельник заявил, что нужно тщательно разобраться в истории.
Администрация города Санкт-Петербурга перенаправила запрос «Ведомостей» в администрацию Центрального района города, где находится гимназия.
«Она сама уволилась. Попросила уволить ее одним днем без отработки двух недель», – заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
Он пересказал пояснения директора гимназии Светланы Лебедевой по поводу ситуации: согласно утвержденному учебному плану должен был состояться урок, посвященный Битве под Москвой 1941-42 гг., но Сапрыкина самовольно, никого не предупредив, сменила тему урока. «С ней была проведена беседа по поводу того, что недопустимо изменять тему урока, после чего она уволилась», – добавил собеседник «Ведомостей».
Он заверил, что никаких заявлений о том, что Хармс и Введенский – враги народа, от директора не прозвучало. Об этом же Лебедева сообщила СМИ.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сказал «Ведомостям», что направил в комитет по образованию Санкт-Петербурга обращение с требованием провести проверку.
Это не первый случай столкновения чиновников Центрального района Санкт-Петербурга с гражданами по поводу Хармса, пояснил депутат. В этом районе, по улице Маяковской располагается дом, где поэт жил с 16 лет. Как рассказал Вишневский, на стене дома в 2016 г. появилось изображение поэта, и администрация района через суд добилась постановления об уничтожении этого рисунка. «Сейчас жители дома обжалуют это решение в вышестоящей инстанции», – пояснил Вишневский. Представитель администрации Центрального района сказал «Ведомостям», что эти два дела не связаны друг с другом.
Ситуация с Сапрыкиной не очень характерная, но такой механизм давления на неугодных учителей, которых заставляют уволиться «по собственному желанию», применяется не так редко, рассказал «Ведомостям» член межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» и сотрудник Международного общества «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексей Макаров. Он отметил, что в таких случаях педагогам сложно восстановиться через суд, поскольку формально уволились они сами. Говоря об отношении общества к сталинским репрессиям, Макаров сообщил, что оно зависит от региона. «Например, в республике Коми о репрессиях помнят на официальном уровне, а в некоторых регионах даже нет книг памяти», – сказал Макаров.
Согласно опросу ВЦИОМ за 2017 г., 43% россиян считают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране, 49% убеждены, что репрессии ничем нельзя оправдать. Согласно опросу ВЦИОМ за 2021 г., 20% респондентов считают Сталина героем советской эпохи.
Поэты Даниил Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской группировки в детском отделе Госиздата в 1931 г. и были высланы из Ленинграда. Повторно их арестовали в 1941 г. Хармс был обвинен в распространении клеветнических и пораженческих настроений, Введенский – в контрреволюционной агитации. Оба были реабилитированы – в 1960 и 1964 гг. соответственно.