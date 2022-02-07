Минпросвещения выяснит отношение питерской гимназии к поэту Хармсу

Педагог-организатор и библиотекарь Серафима Сапрыкина, работавшая в гимназии с августа 2021 г., рассказала на своей странице в Facebook, что в конце декабря директор гимназии Светлана Лебедева вызвала ее к себе и потребовала уволиться, угрожая в противном случае «уволить по утрате доверия». Причиной стало дополнительное занятие по поэзии, проведенное вместо урока обществознания, где Сапрыкина прочитала десятиклассникам стихи уроженцев Санкт-Петербурга Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам педагога, директор назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов», так как они были арестованы НКВД и осуждены за антисоветскую деятельность. Сапрыкина отмечает, что тему и содержание урока она согласовывала с завучем и получила ее одобрение, но завуч не заступилась за нее во время конфликта. Педагог объяснила, что уволилась сама, так как испугалась.