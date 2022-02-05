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Общество

В Москве отменили карантин по коронавирусу в школах и детских садах

Ведомости

В классах школ и группах детских садов Москвы отменяется карантин по коронавирусу, сообщил столичный оперштаб. Постановление Роспотребнадзора об отмене необходимости соблюдения изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19, распространяется на школы и детские сады, говорится в сообщении.

«Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока», — рассказали в оперштабе.

По решению учреждения класс или группа уходит на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. До этого очные занятия прекращали при одном случае заражения коронавирусом в группе детей.

Власти 11 регионов России в начале этой недели перевели обучение школьников на дистант или продлили его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, подсчитали «Ведомости». Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей. 

Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.

За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных