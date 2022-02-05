В Москве отменили карантин по коронавирусу в школах и детских садах
В классах школ и группах детских садов Москвы отменяется карантин по коронавирусу, сообщил столичный оперштаб. Постановление Роспотребнадзора об отмене необходимости соблюдения изоляции для людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19, распространяется на школы и детские сады, говорится в сообщении.
«Очные занятия для таких групп и классов возобновляются 7 или 8 февраля по решению школы. По инициативе родителей класса/группы действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока», — рассказали в оперштабе.
По решению учреждения класс или группа уходит на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. До этого очные занятия прекращали при одном случае заражения коронавирусом в группе детей.
Власти 11 регионов России в начале этой недели перевели обучение школьников на дистант или продлили его из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, подсчитали «Ведомости». Самые жесткие меры приняты в Санкт-Петербурге. Там со 2 по 13 февраля постановлением губернатора на онлайн-обучение были отправлены все школьники 7–11-х классов, это порядка 250 000 детей.
Обязательный карантин для людей, которые контактировали с пациентами с COVID-19, не имеет смысла при распространении штамма «омикрон», так как данный вариант инфекции более заразен, но гораздо реже вызывает тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1». Она пояснила, что в Москве примерно у 40% людей с выявленным «омикроном» заболевание протекало в бессимптомной форме. Кроме того, данный штамм не ведет к повышению уровня загруженности коек для пациентов с COVID-19.
За последние сутки в стране зафиксировали 177 282 новых случая коронавируса, умерли от заболевания 714 человек. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 64,4 до 64,1%, сообщал оперштаб в пятницу.